Grupo Ancap perdió US$ 28 millones en los primeros nueve meses del año

El Grupo Ancap perdió US$ 28 millones en el acumulado de los primeros nueve meses del año. Los datos fueron divulgados este martes en un taller informativo realizado por la petrolera estatal.

La empresa Ancap como tal, en tanto, tuvo pérdidas por US$ 61 millones en el mismo periodo. ¿Qué pasó? En el resultado operativo tuvo ganancias por US$ 7 millones, "que incluye una ganancia por coberturas de US$ 25 millones", de acuerdo al resumen ejecutivo que distribuyó la empresa. Sin embargo, la petrolera tuvo una pérdida en resultado financiero de US$ 68 millones, "mayoritariamente producto de la variación del tipo de cambio".



Por otra parte, se informó que de todos los ingresos que recibe el Grupo Ancap el 48% se destina a impuestos, tasas y costos de distribución secundarios. Por otra lado, el 52% restante son ingresos efectivos para la empresa estatal.



¿Cuál fue el impacto de la pandemia? La crisis sanitaria pegó en el nivel de demanda del mercado interno, algo que sucedió en diferentes partes del mundo. En este caso representó una caída del 7% en todos los productos. En abril, por ejemplo, las gasolinas bajaron un 38%.



"La consecuente caída en los ingresos netos fue 18% (caída de volumen, suba de IMESI, suba de márgenes y suba de bonificaciones", agrega el documento.



El domingo, el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, dijo que en la petrolera estatal prevén una pérdida de alrededor de US$ 90 millones al finalizar 2020. Del total, US$ 70 millones "son consecuencia de los pasivos que tiene Ancap y la diferencia de tipo de cambio". Luego, US$ 20 millones son "por la pérdida de ingresos". Las declaraciones fueron en la última edición del programa Santo y Seña de Canal 4, emitido el domingo.