Ancap: las razones de la mejora en todos los negocios y el lastre pendiente del portland

Aprobado”, dijo el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, al ser consultado sobre los resultados que presentó ayer el directorio de Ancap. La empresa petrolera obtuvo US$ 26 millones de ganancias en el primer semestre del año, de la mano de un repunte de las empresas vinculadas, que en conjunto registraron un resultado positivo de US$ 7 millones, un 37% más que al cierre del primer semestre de 2018.

A estos números se llegó con crecimiento en tres líneas de negocios -combustibles, lubricantes y gas natural-, pero se mantiene el lastre del portland. La pérdida en el primer semestre de este segmento fue $ 154,3 millones (unos US$ 4 millones), superior a los $ 108 millones en rojo del mismo período de 2018, aunque las autoridades de Ancap destacaron que desde 2016 se redujo en 80% el resultado negativo.

Sin embargo, con el plan trazado “no se esperan mayores cambios en los resultados” porque hubo cambios que hacen “más desafiantes” el futuro: hay menor demanda de la región (en especial desde Argentina) y crecieron los competidores en el mercado local. Ante esto, una fuente de Ancap manifestó a El País que se repensará el negocio, aunque no está bajo análisis el cierre de la unidad. Por su parte, el negocio de los combustibles de Ancap aportó $ 2.701,4 millones (unos US$ 77 millones) en el semestre.



El gerente general, Ignacio Horvath, dijo que frente a 2016 la materia prima (el barril de petróleo Brent) se encareció en pesos 70%, las tarifas subieron en promedio 16% y hubo una inflación acumulada de 21%.

Pese a la mayor variación de los costos que de los ingresos, se mantuvo “un resultado positivo en base a ahorros y eficiencia”, comentó Horvath.



Respecto al ahorro, destacó el uso de instrumentos financieros para “gestionar riesgos”. Las compras futuras de petróleo realizadas este año -Ancap congeló el precio y se favoreció porque luego el crudo aumentó- significaron un ahorro de US$ 14,3 millones, y los swap de moneda hechos con el Banco Central (BCU) para cubrirse del dólar redujeron en US$ 9 millones los costos.



Horvath también defendió el refinado de petróleo que realiza Ancap, ya que “producir los derivados a nivel nacional costó US$ 52 millones menos” que la medición de paridad de importación.



En línea con esto, señaló que la brecha entre el precio teórico de importación y el del surtidor “siguió bajando”, siendo de US$ 47 millones en el semestre. “En el pasado números similares se lograron en base a pérdidas del ente, hoy lo hacemos con un resultado positivo”, expresó el gerente general.



En el caso de los lubricantes, hubo un aumento de las ventas en el semestre y se duplicaron las ganancias en la comparación interanual, al cerrar con un resultado de $ 58,3 millones. Mientras que en el gas natural por tercer semestre consecutivo hubo números positivos, con $ 19,9 millones de utilidades, luego de más de una década de pérdidas.

¿Cómo evolucionaron las deudas de Ancap?

El gerente financiero de Ancap, Gustavo Mayola, informó que el ente registró US$ 49 millones de pérdidas financieras, por la diferencia del tipo de cambio y los pagos de intereses. También destacó la evolución del Ebidta -indicador financiero que muestra la generación de flujos de fondo de una empresa previo a los gastos financieros-, que se ubicó en 11% y aunque se redujo respecto al primer semestre de 2018, tiene evolución positiva desde 2015 tras cuatro años negativos.



Los ingresos brutos de Ancap crecieron 5,6% en el período, con una demanda de naftas que se mantuvo estable al tiempo que creció 2% la del gasoil.



En contrapartida, los costos de venta subieron 8,1% debido al aumento del dólar (12% frente a junio de 2018) y un leve descenso del petróleo, esto último porque “hubo acciones que permitieron conseguirlo más barato”.

A esto debe incorporarse el aumento de 6,1% en lo destinado al margen de ganancia de los distribuidores, el pago del Imesi y el fideicomiso del transporte. Así se llega a que la ganancia bruta de Ancap fue menor en términos nominales en el primer semestre de 2019 que en igual período de 2018, pasando de 21% a 19%.



“En la medida que hay un menor margen bruto, y mayor gasto de administración y ventas (crecieron 13,3%) el resultado operativo decreció 21% respecto al semestre anterior en términos nominales”, explicó.



Respecto al endeudamiento de la compañía, Mayola detalló que las deudas comerciales en el transcurso de un año pasaron de US$ 1.147 millones a US$ 949 millones, y las de tipo financieras de US$ 590 millones a US$ 519 millones. Mientras en 2016 la empresa tenía menos ingresos proyectados que egresos, hoy esa relación es positiva en 1,66 por unidad.



Asimismo, el gerente general de Ancap resaltó que desde 2014 hubo una reducción de 16% en la plantilla de empleados y se mantiene un ratio de un ingreso cada tres egresos. “Con menos hacemos más”, y la intención es que los nuevos funcionarios “aporten nuevas capacidades”, concluyó.

El futuro: autos a hidrógeno Jara presentó un proyecto innovador de producción de hidrógeno verde utilizando el excedente de energía eléctrica, como un reemplazo de la batería de los vehículos. El “piloto” incluye una estación de carga y una pequeña flota para abastecer de camiones y ómnibus.

El resultado de las empresas vinculadas de Ancap

ducsa

Ganancia de $ 382 millones Mayor participación en mercados de combustibles y lubricantes, y expansión de las “Tiendas 360”. Jara destacó que mantuvo utilidades pese a tener márgenes en combustibles congelados.

carboclor Ganancia de $ 35 millones "Se presentó a concurso en Argentina y está cerca de finalizar el pago a acreedores. Ahora se enfoca en el área de logística y la depreciación del peso argentino puede ayudar, dijo Jara.

caba Pérdida de $ 16 millones La firma de alcoholes de Ancap está en proceso de liquidación. “Marcha muy ordenado y se está tratando de obtener el mayor valor” de algunos activos que mantiene, indicó Jara.

CEMENTOS DEL PLATA Pérdida de $ 26 millones Ventas de cal fueron afectadas por parada de mantenimiento de la planta de Candiota en Brasil. Pero Jara aseguró que desde la reactivación en abril se exporta más que antes.