Ancap recibió oferta de privado para exploración de petróleo en plataforma marítima

Ancap recibió la oferta de un privado para la exploración de petróleo de un bloque de la plataforma marítima de Uruguay. La solicitud de la empresa Bahamas Petroleum Company (BPC) se dio en el marco del proceso de Ronda Uruguay Abierta, según un comunicado de la petrolera estatal de este lunes.

La compañía trabajará en el bloque OFF-1 que está a una distancia mínima de 100 kilómetros aproximadamente de la costa y tiene una superficie de unos 15.000 kilómetros cuadrados.



"La oferta realizada por BPC incluye como parte del trabajo exploratorio comprometido la evaluación y modelado geológico y de recursos prospectivos del área, así como el licenciamiento y el reprocesamiento de información sísmica 2D existente. BPC no tiene obligación de realizar un pozo exploratorio en el primer período de exploración de 4 años", explica Ancap.



Asimismo, la empresa pública informó que el año pasado la firma Kosmos Energy presentó ofertas para dos áreas: OFF-2 y OFF-3. Sin embargo, por el contexto actual por el COVID-19, la firma de los contratos se vio retrasada.



¿Qué es Ronda Uruguay Abierta?

Ancap ofrece a las empresas petroleras siete áreas para la exploración y explotación de hidrocarburos offshore (en mar). En el proceso abierto de forma continua, "las empresas pueden presentarse a calificar y ofertar en cualquier momento".



No obstante, el "sistema no implica una negociación directa, sino que funciona como dos rondas por año, con apertura de ofertas en dos instancias por año".



¿Cuál es el modelo de contrato aprobado en la Ronda Uruguay Abierta? Es del tipo Acuerdo de Producción Compartida. Los contratistas "asumen todos los riesgos, costos y responsabilidades de la actividad". Asimismo, no hay aplicación de regalías o bonos de cualquier tipo.



Por otra parte, el periodo de explotación, "que tiene un máximo de 11 años de duración, se divide en tres fases y las compañías podrían llegar a tener un área por 6 años antes de comprometerse a perforar pozos exploratorios".



En total, el contrato tiene un plazo de 30 años con la opción de prorroga por 10 años más si el contratista la solicita "por razones justificadas" y es aprobado por el Poder Ejecutivo.