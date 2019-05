En Ancap ven “difícil” que se pueda mantener el precio de las naftas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La suba en el precio del petróleo y el dólar complica a Ancap. Ayer su presidenta Marta Jara dijo tras comparecer en el Parlamento que a fines de junio se analizará es necesario ajustar el precio de los combustibles.

“El tema de la tarifa sabemos que es importante, que impacta al sector productivo y realmente a todos, así que es un tema bien serio y que nos lleva mucho análisis”, señaló Jara.



Sin embargo, fuentes de Ancap dijeron a El País que es “difícil” que se pueda evitar un aumento de los combustibles debido al desfasaje que hay entre los precios de petróleo y dólar y los que Ancap utilizó para su paramétrica de costos.



Un análisis de los economistas Horacio Bafico y Gustavo Michelin va en esa línea, de que es difícil evitar un alza en el precio de los combustibles.



Las fuentes indicaron que el ente compró prácticamente todos los embarques de petróleo necesarios para el primer semestre, entre enero y marzo. Eso da cierto aire ya que el dólar estaba más alineado al de la referencia y el petróleo no estaba tan por encima.

Pero, ahora Ancap tiene que comprar nuevos embarques y lo hace con ambas variables por encima de su paramétrica, indicaron.



La referencia de Ancap es de un barril de petróleo Brent a US$ 54,50 y un dólar a $ 33,60 en el promedio de 2019. Eso da un barril teórico en pesos a $ 1.831,20.



En lo que va del año, el precio promedio del petróleo es de US$ 65,57 y el del tipo de cambio es de $ 33,24. Eso da un barril teórico en pesos $ 2.179,55, es decir 19% por encima de la referencia.



El panorama además no luce alentador. Actualmente, el dólar sigue firme en los $ 35, mientras que el petróleo Brent cerró ayer a US$ 70,37.



Además, la falta de claridad sobre los fundamentos del mercado petrolero incidirá en la volatilidad del Brent, que seguirá siendo alta durante los próximos dos meses y podría poner a prueba el rango estimado de cotización de Goldman Sachs de entre US$ 70 y US$ 75 el barril, dijo ayer el banco. Goldman mantuvo su estimación de que los precios del petróleo Brent bajarán hacia los US$ 65,50 en el tercer trimestre, aún por encima de la referencia de Ancap.



