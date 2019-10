Las “anomalías” en la economía mundial, según un experto de BBVA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En el marco de un desayuno de trabajo organizado ayer por BBVA, el director de Estrategia Global de la división Asset Management & Global Wealth de este banco, Joaquín García Huerga, analizó el panorama económico global y afirmó que el mundo atraviesa una etapa de incertidumbre que dista de lo conocido hasta el momento.

“Nos hemos encontrado con que muchos patrones históricos se han roto, muchas correlaciones históricas no están funcionando, hay anomalías”, indicó García Huerga.



Para explicar esta afirmación, el experto señaló que la actividad que están llevando adelante los bancos centrales -principalmente en los países desarrollados como la Reserva Federal (Fed) en Estados Unidos o el Banco Central Europeo (BCE)-, es “anómala” e indicó que están teniendo un impacto “bastante significativo” en los mercados.



Sobre este punto, García Huerga mencionó que dados los avances de los bonos soberanos, el mercado “está distorsionando” la formación libre de precios, lo que pone presión a la baja en las curvas de los tipos de interés, tanto en corto como en largo plazo.

Asimismo, el ejecutivo de BBVA apuntó que históricamente si un inversor tenía un bono del tesoro americano a 10 años, la prima de riesgo rondaba entre el 1% y el 3%, valores relevantes dada la incertidumbre que el inversor asume durante ese período.



Sin embargo, explicó que actualmente la prima que reconoce el mercado por un bono del tesoro americano a 10 años es negativa (-1%).



“Esto es una aberración, es una anomalía más que tenemos presente en los mercados”, enfatizó.



En relación a los potenciales riesgos de recesión, García Huerga manifestó que si bien en varias cuestiones claves “estamos muy cerca, bordeando y en el filo” de la recesión, desde BBVA optan por no realizar un análisis “simplista” por lo que consideran que “la recesión no es tan obvia” aunque sí recalcaron que “están pasando cosas que históricamente nunca habían sucedido”.



Como argumento de esta apreciación, el ejecutivo dijo que pese a que el propio mercado “está dando señales disonantes”, si las bolsas de valores -a las cuales calificó como “muy listas por definición”- tuvieran tan claro que se avecina una recesión económica, estas no estarían registrando los máximos históricos de los últimos meses.



Por otro lado, el director de BBVA explicó que la política monetaria de los grandes bancos centrales “está exhausta” y sostuvo que “ya no pueden bajar más los tipos de interés”, especialmente en lo que refiere al BCE.



Según él, estas instituciones deberían poner sobre la mesa la posibilidad de pasar a la política fiscal y dejar atrás la monetaria.

Para explicar esta situación, García Huerga hizo alusión a los recientes recortes de tasas de la Fed y mencionó tres argumentos que el banco central estadounidense utiliza para justificar su política monetaria laxa. En primer lugar, mencionó el aspecto preventivo dado que la macroeconomía de este país se ha desacelerado; en segundo lugar, destacó que la Fed busca que la inflación repunte y supere su objetivo oficial y como tercer argumento, señaló la presión política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



La postura del mandatario estadounidense de que la economía de este país funcione a mayor velocidad, está ampliamente vinculada a la guerra comercial que enfrenta a Estados Unidos y China.



Este es, según García Huerga, un “tema crucial” para la economía mundial a la que calificó como desacelerada.



“El acuerdo no es fácil pero es factible”, mencionó el director de BBVA y advirtió que la falta de acuerdo entre ambas potencias impulsará aún más el daño en el sector corporativo, principalmente en el rubro tecnológico y de patentes, así co-mo también acentuará la caída en el nivel de inversiones.