En 4 años, se redujo 95% comercio entre Uruguay y Venezuela

Años atrás la relación comercial entre Uruguay y Venezuela estaba en pleno auge y eso se trasladaba a la afinidad política entre ambos gobiernos. "Habíamos encontrado un mercado atractivo y un socio con una economía complementaria a la nuestra", recordó el analista de PwC, Marcos Soto, lo que se reflejó por ejemplo en exportaciones desde Uruguay hacia el país caribeño por US$ 413 millones (FOB) en el año 2014.

Sin embargo, el panorama comercial cambió desde ese momento y el año pasado las ventas hacia Venezuela sumaron solamente US$ 20 millones, es decir una caída del 95% en cuatro años.

Según el "Monitor Comercial" de la consultora PwC divulgado ayer, el sector lácteo "fue el más afectado, particularmente la exportación de leche en polvo y quesos" así como también hubo "una fuerte reducción en las exportaciones de carne bovina".

En base a estos números, Soto (gerente senior del área de Asesoramiento en Comercio Exterior y Aduana de PwC Uruguay) opinó que "sin dudas es una pena, más allá de cualquier consideración política, que el intercambio comercial entre Uruguay y Venezuela haya desaparecido".

El informe menciona que ocurrió un "decrecimiento constante" del intercambio comercial entre ambos países. En efecto, tras llegar al pico de US$ 413 millones exportados en 2014, al año siguiente las ventas cayeron a unos US$ 200 millones, en 2016 estuvieron en el entorno de US$ 50 millones y el año pasado llegaron al mínimo de US$ 20 millones.

Un comportamiento similar se observó en el caso de las importaciones de Uruguay a Venezuela, que superaban los US$ 450 millones hace cuatro años, pero cayeron a US$ 200 millones en 2015 y fueron casi mínimas en los últimos dos años.