Antel dará el servicio de alojamiento al “Netflix de los videojuegos”, ¿qué implica?

Antel anunció ayer que firmó un acuerdo con Abya -la empresa desarrolladora de soluciones tecnológicas enfocadas en el mercado de videojuegos- para albergar el servicio de juegos en la nube a través del Data Center que la compañía estatal tiene en Pando.

El proyecto de Abya se realizará de la mano de Nvidia, una empresa tecnológica multinacional que cuenta con GeForce NOW, un servicio de streaming de videojuegos en la nube que ya tiene 80 millones de jugadores entre Asia y Estados Unidos. El objetivo de Abya es instalar sus servidores en el Data Center de Antel para poder acercar la industria de videojuegos en la nube a más personas en América Latina y otros mercados emergentes con menor costo.

Durante la última década, la industria de los videojuegos ha registrado un crecimiento significativo y se prevé que siga en aumento en los próximos años. Según cifras relevadas por la plataforma de datos de mercados Statista, se estima que la industria superará la marca de US$ 200.000 millones en 2023.

Sin embargo, según explicó días atrás en diálogo con El País Franco Miceli, fundador y director ejecutivo de Abya, para jugar con videojuegos se precisa tener un equipo que ronda los US$ 1.500 o US$ 2.000 entre placa gráfica, monitor y la computadora en sí.



Es por esto que en los últimos años ha adquirido especial relevancia el juego en la nube, también llamado cloud gaming, que es un tipo de juego por internet que permite que las personas puedan jugar a través de cualquier dispositivo electrónico en tiempo real.

Abya es una compañía fundada por tres uruguayos: el empresario Waldemar Fernández, el CEO de Genexus, Nicolás Jodal y el ingeniero y actual CEO de Abya, Franco Miceli. El anuncio fue realizado ayer en una conferencia de prensa en la que además de las autoridades de Abya participó también el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez y la gerenta general del ente, Annabela Suburú.



Según indicó Gurméndez, Antel aportará la infraestructura del Data Center para que el proyecto tecnológico lleve “el contenido de videojuegos en modalidad de streaming en una plataforma muy amplia, a un mercado potencial en la región de cerca de 100 millones de usuarios”.



A su entender el proyecto además de “innovador y tecnológico” permitirá “poder llegar a los clientes de Antel con un producto exclusivo”.

Por su parte, Miceli señaló que previo a elegir a Antel para albergar el proyecto tecnológico, desde Abya evaluaron diferentes ubicaciones y proveedores en la región. “Concluimos que tanto Uruguay como Antel, son una decisión estratégica por su ubicación geográfica, excelente conectividad internacional e infraestructura del Data Center e instalarnos aquí nos permite atender con este servicio de tan altos requerimientos a todo el Cono Sur”, indicó.

De acuerdo con el CEO de Abya, “las consolas de juegos y los PC para juegos son prohibitivamente caros en Latinoamérica”, por lo que el objetivo de la compañía y de este proyecto específico es poder brindar acceso “a los jugadores al poder de la nube para poder jugar a cientos de títulos triple A” (videojuegos de alta calidad con valores de producción altos), por una “suscripción mensual asequible”, en una modalidad similar a la que ofrece Netflix en la industria audiovisual.



La creación del “Netflix de los videojuegos” fue apoyada por organizaciones tales como la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), Thales Lab y Antel.



Según indicó Miceli “es un orgullo haber podido iniciar este esfuerzo de ingeniería de alto nivel desde nuestro propio país” y afirmó que esperan “llegar a los mercados masivos del mundo” con la que será “la primera plataforma de cloud gaming de Latinoamérica”.

En diálogo con El País, Fernández, uno de los fundadores de Abya encargado de la parte financiera del proyecto, indicó que la inversión de la compañía es “millonaria” y especificó que cada uno de los servidores que se instalarán en el Data Center de Antel ronda los US$ 120.000. Hasta el momento “ya hemos colocado unos US$ 6 millones y eso es solamente el comienzo, vamos a seguir avanzando y agregando servidores a medida que el mercado siga creciendo”, afirmó el empresario. En ese sentido, Fernández indicó que las expectativas son optimistas dado que ya cuentan con “una lista de espera de casi 200.000 personas que están esperando por nuestro servicio y están prontos para ser suscriptores”.



Si bien no se dieron detalles del plan comercial, el presidente de Antel afirmó que sobre finales de año se darán a conocer los distintos productos disponibles en el mercado local.

En relación a la industria de videojuegos, Gurméndez señaló que es “uno de los sectores más dinámicos de demanda de contenido y entretenimiento en el mundo” y afirmó que Antel “está llamado a ser el gran facilitador” de este tipo de iniciativas. La empresa estatal va a tener una política de “encontrar alianzas similares en todos los rubros de generación de valor agregado y en las nuevas modalidades de negocios digitales que se presentan hoy y que se van a presentar en el futuro próximo con las nuevas tecnologías y particularmente con el advenimiento del 5G”, afirmó.