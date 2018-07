Antel duplica ganancias y en 53% de su negocio compite

Antel completó —al menos según los datos disponibles— 16 años consecutivos de ganancias, un hito para una empresa pública uruguaya en la que más de la mitad de su facturación se genera en un mercado en competencia (telefonía móvil).

En 2017 la empresa de telecomunicaciones obtuvo una ganancia neta por $ 3.702,1 millones (equivalen a US$ 128,7 millones), según se desprende del balance anual auditado por la consultora PwC. El año previo, las ganancias habían sido de $ 1.847,9 millones (US$ 63,2 millones). Medidas en pesos, las ganancias del ente fueron el doble que en 2016 (100,3% más concretamente).

Una de las formas habituales de analizar la ganancia es en relación al patrimonio de la empresa. Ese ratio fue de 9,7% en 2017 frente al 4,9% de ganancia sobre patrimonio en 2016.

Para comparar con otras dos empresas públicas, UTE tuvo ganancias sobre patrimonio de 10,7% y Ancap de 5,1% en 2017.

Si bien Antel ganó US$ 128,7 millones en 2017, casi todas esas ganancias fueron a parar a Rentas Generales. En efecto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha pedido mayores contribuciones a las empresas públicas en los últimos años. En 2017 Antel "transfirió a Rentas Generales la suma de $ 3.286,4 millones (US$ 114,2 millones), los cuales se componen de $ 3.029,6 millones (US$ 105,3 millones) que corresponden al ejercicio 2017 y $ 256,8 millones (US$ 8,9 millones) que corresponden al ejercicio 2015", indicó el balance.

El déficit fiscal es la principal preocupación macroeconómica del gobierno (era de 4% del Producto Interno Bruto en los 12 meses cerrados a mayo) y por eso el MEF se apoya en las empresas públicas (recortó inversiones, pidió más transferencias, entre otros) para moderarlo.

Facturación y costos.

El principal negocio de Antel proviene de los servicios móviles (52,8% de la facturación de 2017), en el que está en competencia con dos multinacionales: Claro y Movistar.

Los ingresos generados por servicios móviles crecieron 5,3% en 2017 respecto a 2016 (en pesos corrientes) y totalizaron US$ 540,6 millones. Es decir, la facturación en este rubro creció menos que la inflación (que fue 6,55% en 2017).

Según los datos de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec), Antel tenía a fin de 2017 el 53% del mercado de servicios móviles, seguido por Movistar con el 32% y Claro con el 15%.

El segundo rubro en importancia de facturación para Antel es el de servicios de datos (28,9% de la facturación). En este caso, los ingresos aumentaron 17,1% en 2017 respecto a 2016 en pesos y totalizaron US$ 296,6 millones.

La telefonía fija representó el año pasado el 18,1% de la facturación del ente. Los ingresos por este servicio cayeron 0,2% en pesos frente a 2016 para un total de US$ 185 millones.

El 0,2% de la facturación de Antel en 2017 correspondía a telegrafía y telefonía pública.

En suma, los ingresos operativos totales fueron 7,3% superiores en pesos que en 2016 y alcanzaron a US$ 1.024,3 millones.

Por otro lado, Antel dio bonificaciones por US$ 42 millones el año pasado, por lo que los ingresos operativos netos fueron de US$ 982,3 millones.

En tanto, los costos por los bienes vendidos y los servicios prestados sumados a los gastos de administración y ventas, alcanzaron a US$ 864,2 millones en 2017. En la comparación en pesos corrientes, los gastos operativos del ente crecieron 2,9% en 2017 respecto a 2016.

El principal rubro de los gastos operativos de Antel fue el de costos del personal y traslados con US$ 272,3 millones, un 31,5% del total.

El rubro amortizaciones fue el que le siguió al representar 16,6% de los gastos operativos, con un total de US$ 143,4 millones.

Por otro lado, el ente pagó en impuestos (IVA, a la Renta de las Actividades Económicas y al Patrimonio) US$ 160,8 millones en 2017.

Empleados.

A fin de 2017, Antel y sus subsidiarias (la firma de call center Accesa, la de asesoramiento ITC, la de alojamiento y mantenimiento de sitios web HG, entre otras) tenían 7.485 empleados, 1,6% menos que a fin de 2016.

De los 7.485 funcionarios, 4.646 eran presupuestados, 81 becarios y pasantes, 1.676 contratos de función pública, 6 contratos a término y 1.076 empleados de las subsidiarias.

Llevará cinco años universalizar la fibra

Ayer Antel celebró su 44° aniversario y en el discurso, su presidente Andrés Tolosa dijo que el ente invierte US$ 120 millones al año, lo que permitió llegar a una cobertura del 70% de los hogares con fibra óptica.

La meta es universalizar la conexión (salvo algunas zonas rurales), lo que requiere "cinco años", agregó Tolosa en el auditorio Mario Benedetti de la Torre de las Comunicaciones.

"Transformamos a Antel de una empresa de telecomunicaciones en una empresa de comunicación. Hicimos el gran primer paso de transformarla en una empresa de comunicación", señaló la ministra de Industria, Energía y Minería (y expresidenta de Antel), Carolina Cosse en el evento

Agregó que esa transformación la ha convertido en una "empresa de contenidos", lo que no se limita al entretenimiento, sino "la capacidad de alojar y promover la realización de contenidos nacionales".

Según Cosse hay un "cambio aspiracional" de los uruguayos porque las personas piden con énfasis la fibra óptica al hogar porque lo aprecia como algo natural que no lo era y que Antel facilitó.

En esa línea, Tolosa anunció el lanzamiento de la aplicación para telefonía móvil "Mi Antel", disponible tanto para sistema operativo Android como iOS.

Desde está herramienta los clientes de la empresa van a poder acceder a toda la información de sus servicios (consumo, fecha de vencimiento de facturas, saldos) y también acceder a beneficios como entradas de teatro y cine, según dijo Tolosa en rueda de prensa tras el evento de ayer.

El presidente del ente confirmó que el Antel Arena se inaugurará este año, aunque aún no se definió la fecha. "La obra está prácticamente entre un 85% y un 90%, estamos terminando y una vez que se inaugure van a comenzar eventos locales e internacionales", afirmó.