Anuncio de bloqueo a sitios de apuestas provocó debate

La noticia que la Dirección de Loterías y Quinielas solicitaría a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) dar de baja varios sitios de apuestas online, ya que son ilegales bajo la legislación vigente, provocó ayer la reacción de varios actores. Los expertos entienden que la medida es improductiva y además comenzar a bloquear sitios advierten sería peligroso en materia de libertad de expresión.

"Los que trabajamos en esto cuando se habla de bloqueos en Internet saltamos todos", dijo a El País el ex director de Telecomunicaciones y actual director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom) —un think tank regional sin fines de lucro—, Gustavo Gómez. Aunque aclaró que su reclamo no apunta al caso específico —sobre el que opinó que "es un legítimo problema entre empresas comerciales" y donde el accionar del Estado sería correcto siempre que respete ciertos estándares (como un debido proceso y la posibilidad de recurrir la decisión)— sino que se enmarca en "la preocupación ante cualquier alternativa de bloqueos de sitios web cuando pueden afectar la libertad de expresión".

Mientras que el presidente de la Cámara de la Economía Digital del Uruguay (CEDU), Marcelo Montado, expresó que medidas como el bloqueo de sitios son "antipáticas" y no constituyen "una buena señal" para la innovación. Además, planteó que "tiene una reminiscencia a la censura".

También a modo general y no sobre el caso puntual, Montado subrayó que "la preocupación más grande es que estamos siempre dispuestos a protegernos y cubrirnos del avance de las nuevas economías", en vez de aceptar las disputas que se dan como un proceso de adaptación al mundo digital. Asimismo, subrayó que impulsar este tipo de medidas "nos quita autoridad moral para criticar cuando China bloquea determinados sitios web".

Sobre la utilidad práctica del bloqueo, el titular de la CEDU dijo que hay "miles" de formas de eludirlo como usar un proxy —programa o dispositivo que realiza la tarea de acceso a Internet en lugar de otro ordenador—. Incluso planteó que "alguien que apuesta seguramente busque en Google y va a encontrar 15 foros que le dicen cómo saltar la prohibición".

Por otra parte, Gómez mencionó que "todos los días hay bloqueos y bajada de contenido" en Internet, no por decisión del Estado sino de "las propias plataformas por reclamos de derecho de autor o piratería de imágenes", pero "pasan desapercibidos y nadie protesta".

Al respecto, agregó que en el caso de los sitios de apuestas ilegales "hay una legislación nacional aplicada por organismos elegidos democráticamente", pero en los otros "es una regulación privada de empresas que ni tienen oficinas en Montevideo que deciden qué es violento, ofensivo o indecente".

El director de Loterías y Quinielas, Luis Gama, explicó a El País días atrás que el bloqueo de los sitios ilegales de apuestas —Supermatch es el único autorizado por el Estado— busca "limpiar la oferta" para que luego el Estado analice la conveniencia de "licitar alguna licencia de juego más".

Gómez y Montaldo coincidieron que esa alternativa, que implicaría regular a las páginas de apuestas interesadas en operar en Uruguay, sería lo más adecuado. "Las soluciones sin dudas son complejas. Pero se podría impulsar algo similar a las otras aplicaciones (como Netflix, Airbnb o Spotify que pagan IRAE o IRNR por la mitad de la renta obtenida) con un acuerdo con las empresas y la fiscalización a través de las tarjetas de crédito", señaló el titular de la CEDU.

El abogado especializado en derecho administrativo de la firma Baker Tilly Uruguay, Adrián Gutiérrez, indicó que para la baja de un sitio de Internet se debe seguir un proceso legal que incluye la notificación a los implicados, aunque en estos casos se da "la particularidad que a veces no hay nadie del otro lado" y el servidor está alojado en el extranjero.