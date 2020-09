Aplicación de delivery Rappi consiguió más de US$ 300 millones en ronda con inversionistas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La aplicación colombiana de entregas Rappi obtuvo más de US$ 300 millones en una oferta a inversionistas, informó el jueves la compañía.

Rappi se proponía conseguir US$ 350 millones, según un documento de la comisión de valores de Estados Unidos (SEC) con fecha del pasado 18 de septiembre, momento hasta el que había levantado US$ 155,9 millones.



"Nos complace anunciar hoy que hemos recaudado más de US$ 300 millones en una ronda que incluye fondos y cuentas asesoradas por T. Rowe Price Associates, Inc. Además de otros inversionistas nuevos e inversionistas actuales", precisó Rappi en un comunicado.



"Esta ronda de inversiones nos permitirá seguir invirtiendo en el negocio, en nuestros socios y en el futuro", agregó.



Inmediatamente la firma no reveló los títulos valores entregados a cambio.



Ya el año pasado la compañía, fundada en 2015, había levantado US$ 1.000 millones del japonés SoftBank, en lo que fue su primera inversión en América Latina.



Rappi, que opera en nueve países de Latinoamérica, está valorada en alrededor de US$ 3.500 millones.



Además de Softbank, Rappi ya incluía como inversores a Andreesen Horowitz, DST Global, Delivery Hero, Y Combinator y Sequoia Capital.