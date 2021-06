¿Cuál fue el aporte fiscal de UTE y Ancap a las arcas del Estado?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La contribución fiscal de las dos empresas más grandes del Estado uruguayo, UTE y Ancap, “ha sido magra” en los últimos 12 meses a abril, según un informe publicado ayer por parte del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica (UCU).

De acuerdo con los datos divulgados, mientras que UTE contribuyó al resultado fiscal con US$ 70 millones, en Ancap se registró una contribución negativa de US$ 55 millones. De acuerdo con el Observatorio este es un “pobre retorno para un cuantioso capital invertido” por la sociedad uruguaya en esas dos empresas estatales.



Los resultados a los que arribó el informe no son los contables “sino sus resultados expresados en términos compatibles con los fiscales, del sector público, donde lo relevante es lo que sucede con la caja”.

En concreto, Ancap con ingresos por US$ 2.121 millones y UTE con US$ 1.799 millones en los 12 meses a abril, son las empresas estatales “de mayor porte y con resultados que han mostrado importante volatilidad en los últimos años”.



Según indicó el informe, si el análisis se comienza en el año 2013, Ancap osciló entre US$ -213 millones en ese año y US$ +99 millones en 2016, mientras que UTE tuvo una variación de entre US$ -30 millones en 2019 y US$ +302 millones en 2016.

¿Cómo se llega a esos resultados? El informe del Observatorio explicó que “surgen de restar a los ingresos por ventas, los rubros de egresos: las remuneraciones, los impuestos, los intereses, las inversiones y el más importante, el costo de los bienes y servicios insumidos en el proceso de producción”.



En el caso de Ancap el costo de los bienes y servicios que insume la producción incluye el costo del petróleo y en el caso de UTE la compra de energía eólica, hidráulica, fotovoltaica, térmica, entre otras.



Según la última información disponible, en el año terminado en abril, Ancap informó un resultado de US$ 151 millones, “al que hay que sumar US$ 19 millones de dividendos transferidos y restar US$ 224 millones de reducción del stock, por lo que se llega al resultado ajustado de US$ 55 millones”. En tanto, UTE “informó un resultado de US$ 17 millones, más US$ 114 millones de dividendos y menos US$ 61 millones recibidos del Fideicomiso de Eficiencia Energética en junio del año pasado”.

De acuerdo con el informe, “el resultado negativo de Ancap es consistente con las pérdidas” que tuvo “por no ajustar los precios de los combustibles en los primeros meses del año”. No obstante, “los resultados de ambas empresas son notoriamente insuficientes como para remunerar a la sociedad por el capital que tiene invertido en ellas”, concluyó el informe.