Apple aumenta la producción de iPhone 11 en un 10%

Apple ha pedido a sus proveedores que aumenten la producción de sus modelos iPhone 11 en hasta en 8 millones de unidades, alrededor de un 10%, informó ayer viernes la publicación Nikkei Asian Review, lo que sugiere que la demanda por el más reciente modelo del emblemático teléfono está aumentando.

"Anteriormente, Apple era bastante conservador a la hora de hacer pedidos", que eran inferiores a los del nuevo iPhone del año pasado, dijo Nikkei basándose en comentarios de una fuente. "Después del aumento, el volumen de producción preparado para la serie iPhone 11 será mayor que el del año pasado".



Las acciones de Apple subían un 2,02% a 225,29 dólares en las operaciones de la mañana.



Las fuentes consultadas por Nikkei dijeron que el reciente aumento de los pedidos de iPhone se concentra en el modelo más barato de iPhone 11 y el modelo iPhone 11 Pro, pero que Apple ha revisado ligeramente a la baja los pedidos de su modelo de gama alta, el iPhone 11 Pro Max, que tiene un precio inicial de US$ 1.099.

"A pesar de todos los nubarrones por ser el niño símbolo de las actuales tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, Apple está viendo una trayectoria muy sólida en la demanda por el iPhone 11 y desafía a muchos escépticos que han estado sonando la alarma durante los últimos meses", dijeron analistas de Wedbush en una nota.



El presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, dijo al diario alemán Bild previamente esta semana que las ventas del iPhone registraron un "comienzo muy robusto".



Analistas de J.P. Morgan también han elevado sus estimaciones de envíos del iPhone y ahora esperan que Apple venda 1 millón de unidades más que en proyecciones previas.



Nikkei, sin embargo, informó de que los proveedores siguen siendo cautelosos y que les preocupaba que el mayor nivel de pedidos no se mantuviera.



"La demanda es buena por ahora. Pero tenemos que tener cuidado de no ser demasiado optimistas", dijo una fuente de la directiva en el artículo. "Espero que la temporada alta de este año dure más que el año pasado".



Apple no respondió a una solicitud de comentarios de Reuters.