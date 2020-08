Apple se convirtió en la primera empresa de EE.UU. que vale US$ 2 billones en bolsa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Apple Inc se convirtió el miércoles en la primera empresa estadounidense que cotiza en bolsa con un valor de US$ 2 billones, ya que los inversores de Wall Street pasaron por alto los retos a su ecosistema de iPhone y apostaron a que prosperará más en el mundo poscoronavirus.

Las acciones de la compañía han subido desde que presentó sus resultados trimestrales de julio, cuando eclipsó a Saudi Aramco como la compañía cotizada más valiosa del mundo, con un aumento de cerca del 57% de valor en lo que va de 2020.



Los movimientos reflejan la creciente confianza de los inversores en el cambio de Apple hacia una menor dependencia de las ventas de iPhones y otros aparatos y más en los servicios para sus usuarios, así como un cambio generalizado de los grandes inversores institucionales durante la crisis del coronavirus.



Amazon, Microsoft y Alphabet tienen un valor de alrededor de US$ 1 billón o más y, en conjunto, la capitalización bursátil de las grandes empresas de tecnología supera los US$ 6 billones.



Apple, que tiene su sede en Cupertino, California, sorprendió a Wall Street al conseguir que sus clientes compraran iPhone, iPad y Mac en línea, cuando varias de sus tiendas cerraron debido a las cuarentenas por coronavirus.



Los ingresos de Apple crecieron en todas las categorías y en todas sus regiones geográficas en el trimestre de junio, pese a que la crisis del coronavirus provocó una dura caída de la economía estadounidense.



Iniciada en el garaje del cofundador Steve Jobs en 1976, la compañía tiene ventas que superan el producto interno bruto de países como Portugal y Perú.



Las acciones de Apple subían un 1,4% a US$ 468,63 el miércoles.