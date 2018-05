Apple y Goldman Sachs buscan lanzar una tarjeta

THE NEW YORK TIMES

Apple y Goldman Sachs trabajan hace meses en un nuevo producto de tarjeta de crédito que llevaría la marca Apple Pay, según informó una persona familiarizada con las conversaciones que mantienen las compañías.

El producto sería la primera tarjetas de crédito ofrecida por Goldman, que podría ayudarle a expandir sus productos de consumo. A Apple, podría ayudarlo a extender su marca Apple Pay, su servicio de pago digital.

Las compañías no han resuelto todos los detalles, según informó la fuente, quien pidió anonimato. Andrew Williams, vocero de Goldman Sachs, no quiso hacer comentarios y un portavoz de Apple tampoco. La asociación fue reportada el jueves por The Wall Street Journal.

La nueva tarjeta encajaría en el conjunto de productos de consumo que Goldman comenzó a ofrecer, como una cuenta de ahorro y una serie de préstamos personales. El banco de inversiones espera usar esos nuevos productos para reducir su dependencia de los ingresos comerciales los próximos años.

La tarjeta podría ayudar a Goldman a entrar en la vida de los usuarios de iPhone, un segmento de consumidores mucho más amplio que el que ahora cubre, y eventualmente abrirlos a otros servicios del banco. "Parece tener sentido", dijo Devin Ryan, analista de JMP Securities. "Es solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande que se está formando, que es el negocio de financiamiento al consumidor de Goldman Sachs".

Apple ya tiene una tarjeta de crédito de marca, ofrecida por Barclays; permite al usuario ganar puntos que puede usar para gift cards de Apple o para financiar la compra de nuevos productos de Apple.

No está claro qué beneficios, en caso de haberlos, daría la nueva tarjeta. Pero agregar la marca de Apple Pay sería un cambio. El gigante tecnológico presentó Apple Pay en 2014 como una forma de pagar todo con el smartphone en lugar de deslizar una tarjeta, pero ese servicio de pagos tiene un largo camino por recorrer.

La firma de investigación Loup Ventures estimó el año pasado que solo el 13% de los iPhones activos habían activado el servicio.