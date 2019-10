Aprueban US$ 4 millones a ahorristas de parque eólico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La asamblea de accionistas de Areaflin S.A. -propietaria del parque eólico Valentines- levantó ayer el cuarto intermedio en el que había ingresado el pasado 30 de septiembre para aprobar una reducción de capital de la sociedad y el rescate anticipado de las acciones.

Eso supone que se entregarán a los accionistas clase A (UTE) y clase B (pequeños ahorristas e inversores institucionales) US$ 5.000.000,23, en la proporción que corresponde a cada uno, es decir el 20% a los accionistas clase A (US$ 1 millón) y el 80% entre los accionistas clase B (US$ 4 millones).

Es una reducción del 10% del capital integrado de la sociedad, que se realiza en forma proporcional, por lo que cada uno de ellos mantendrá su actual porcentaje de participación.



Las acciones clase B tienen cotización habitual en la Bolsa de Valores.



Del acta de la asamblea, se desprende que se pagará $ 1,32 por cada $ 1 de acción.



“El pago a los accionistas se cursará a través de la Bolsa de Valores de Montevideo en su calidad de agente de pagos una vez que quede perfeccionada la presente reducción de capital”, explicó el acta.



La asamblea para la que ayer se levantó el cuarto intermedio del pasado 30 de septiembre fue ríspida, con críticas a UTE por parte de pequeños ahorristas.

En aquella ocasión, un accionista criticó que UTE “juega con la rentabilidad” y “manipula” al rescatar acciones por US$ 5 millones en vez de un monto mayor”. El director de Areaflin en representación de los accionistas clase B, Gonzalo Pérez dijo que es el accionista clase A (UTE) “el que decide”.



“Estamos cristalinos, pero esto es hago lo que quiero”, retrucó el accionista. El presidente de UTE (y de Areaflin) Gonzalo Casaravilla explicó en aquella asamblea que la decisión del monto está asociada a que todavía faltan 18 años de vida útil del parque, “esto es un negocio lento y continuo”.



También en esa oportunidad, el presidente de la Bolsa de Valores, Ángel Urraburu terció: “si estamos acá escuchando críticas es porque esta instancia existe” y que “tanta falta le hace” a las “empresas”. Remarcó que “tenemos voz, podemos plantear inquietudes, pero cuando uno invierte en acciones tiene riesgos”.