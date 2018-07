Arabia va a aumentar la producción de crudo

Ambos mandatarios mantuvieron una conversación telefónica en la que el monarca saudí manifestó el compromiso de los países productores a "hacer esfuerzos" para compensar "cualquier potencial déficit de suministro", informó la agencia oficial saudí SPA.

Del mismo modo, Trump y el rey Salman también expresaron su apoyo a la manutención de la "estabilidad" de los mercados de petróleo y del "crecimiento de la economía global", agregó la nota que se divulgó.

Trump afirmó en Twitter que le pidió al monarca saudí que aumente la producción de crudo hasta dos millones de barriles para contener los precios de petróleo y compensar así "la agitación y disfunción en Irán y Venezuela". "Le pido que Arabia Saudita aumente su producción de petróleo, quizá hasta en 2.000.000 de barriles, para compensarlo", escribió en Twitter.

"¡Los precios son demasiado altos! ¡Él ha accedido!", añadió Trump en referencia al rey saudí.

El valor del barril, que había caído a menos de US$ 30 en enero de 2016, se sitúa ahora en torno a los US$ 75, un nivel que no se veía desde 2014. La semana pasada, Trump instó a los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a incrementar "sustancialmente" su producción de crudo para mantener los precios bajos.

La OPEP y sus aliados decidieron el pasado 22 de junio elevar su producción de crudo en un millón de barriles diarios, una cantidad que, a medio plazo, podría quedarse en unos 600.000 barriles, para contener unos precios que están en su nivel más alto desde 2014.

No está claro si el aumento al que, según Trump, ha accedido Arabia Saudita es adicional al acordado con la OPEP, aunque según informó la agencia Bloomberg, la petrolera estatal Saudi Aramco planea elevar a partir de julio su producción a unos 10,8 millones de barriles al día.