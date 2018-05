Arauco, una de las dueñas de Montes del Plata, con ganancia por casi US$ 200 millones

La forestal chilena Arauco, una de las mayores productoras de celulosa del mundo, reportó el jueves una ganancia de casi US$ 200 millones para el primer trimestre, en medio de un favorable escenario por los mayores precios de la materia prima.



Arauco, con casa matriz en Santiago, tiene unidades de operación en Argentina, Brasil, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Portugal, Sudáfrica y Uruguay, donde tiene —junto a la sueco-finesa Stora Enso— la planta de celulosa Montes del Plata (en el departamento de Colonia).



La utilidad de Arauco, filial del grupo industrial Empresas Copec, se compara con una pérdida de US$ 45,6 millones en el período enero-marzo del año pasado.



En tanto, el EBITDA —utilidad antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización— alcanzó US$ 398,8 millones en los tres meses a marzo, más de cuatro veces lo registrado en igual lapso del 2017.



En tanto, los ingresos treparon un 18,7%, a US$ 1.464,6 millones, especialmente por un aumento en el sector de celulosa.



"El mayor monto facturado (...) se debe exclusivamente a mayor precio", dijo Arauco en su reporte al regulador de valores.



Els. valor promedio creció un 42% interanual, detalló la empresa. El efecto fue compensado ligeramente por una disminución del volumen facturado del 7,4%.



"La demanda ha seguido muy activa, los precios se han mantenido estables o en alza dependiendo del mercado", agregó.