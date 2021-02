En vivo: Arbeleche presenta informe de balance y perspectivas macroeconómicas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este lunes a la mañana la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, presentó el informe de balance y perspectivas macroeconómicas del Uruguay y señaló que el país destinó "US$ 1.217 millones para hacer frente a la pandemia" del coronavirus.

"Vamos a seguir apoyando el combate a la pandemia o el transitar esta última etapa. Tenemos en el horizonte algunas señales alentadoras lo que nos lleva a pensar que lo peor habría quedado atrás (...) Se intentó que la economía siguiera funcionando aunque fuera a una velocidad diferente. Este seguro se mantiene también nuestro horizonte es el 31 de marzo", valoró.

La jerarca indicó que a través del Fondo Coronavirus se destinaron US$ 144 millones al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), US$ 48 millones al ministerio de Salud Pública (MSP), US$ 17 millones a la licencia de la construcción, US$ 26 millones al seguro de enfermedad y US$ 238 al seguro de desempleo. Además, US$ 213 millones estuvieron volcados a resignación de aportes y US$ 25 a otros insumos.



"El total de egresos del fondo covid ascendió a 711 millones de dólares", lo que corresponde al "1,3% del PIB", señaló Arbeleche.



"Cuando el 13 de marzo conocimos que estaban los primeros casos de COVID-19 en el país inmediatamente se dio una respuesta. El 19 de marzo ya estabamos anunciando las medidas de apoyo al sector productivo, con enfoque en las pymes", explicó.

"Inicialmente se exoneró con el 40% de los aportes patronales y personales para unpersonales, monotributistas, monotributistas mides durante marzo y abril. El BCU en esos días, por fines de marzo, habilitó la extensión del vencimiento a los bancos privados, el cobro de los préstamos", agregó.



"Estamos hablando que la respuesta ante la pandemia fue contundente. La mayor parte de las garantías se dio a las micro empresas, el 55% de las garantías otorgadas fue a las micro, el 30% a las pequeñas, el 14% a las medianas. La mayor parte corresponde al sector comercio y al sector servicios", añadió.



Arbeleche manifestó que el seguro de desempleo "fue un mecanismo que era un momento para usarlo y aún así veíamos con el ministro (Pablo) Mieres que en esta situación extraordinaria nos quedábamos atrás y queríamos proveer con más heramientas".



"Es así que surge el seguro de desempleo flexible y parcial. También se dieron apoyo de seguro de desempleo a profesionales independientesque no estaban contemplados inicialmente. Se dieron subsidios a los monotributistas mides y artistas", expresó.



"Quisiera recalcar el papel que ha tenido el seguro de desempleo que nuestro país tiene muchísimos años y está creado para momentos como el que atravesamos en 2020. La respuesta del seguro fue masiva y a pesar de eso se agregó al tradicional el parcial y el flexible", sostuvo.



"Si vemos lo que sucedió con el seguro de desempleo en cuanto a las causales, vemos que en la comparación del 2019 con el 2020, en el último año, la maoyr parte (el 60%), se accedió al mismo por suspensión de sus tareas. En 2019 las dos terceras partes recurrió al seguro de desempleo por motivo de despido. Lo que estamos observando los últimos meses es que hay un deterioro en la cantidad de personas que acceden al seguro de desempleo, el dato de diciembre fue un poquito peor que el de noviembre. Este instrumento es muy valioso, lo seguimos revisando porque la pandemia continúa. Lo que se haga para apoyar al trabajador está bajo continua revisión", dijo la ministra.



Asimismo pidió "proteger al trabajador que está en la informalidd y que es quien más ha perdido su trabajo". "La informalidad en 2020 baja respecto al 2019, porque los trabajos se están perdiendo en el sector informal y ahí también estamos dando respuestas", detalló.



Arbeleche reconoció que "el sector turístico claramente está muy resentido" y que "la decisión de dar prioridad a lo sanitario ha hecho que en este primer semestre se haya sentido".



Por eso, argumentó, se tomaron "medidas concretas a final de año para este sector: iva 0, exoneración del IRPF para quien alquila su inmueble por la temporada".



También remarcó que "se dieron medidas especiales para que haya una licencia especial al inicio de la pandemia al sector de la construcción".

"Fuimos muy cuidadosos cinjutnamente con el BCU para que no hubiera un quiebre, empresas que se nos quedan por el camino, ese era el foco y por eso el dar préstamos garatizados", subrayó.



La ministra también hizo énfasis en que "se apoyó particularmente a los hogares más vulnerables con un paquete de instruementos referido a lo social".



Arbeleche recordó que se "reforzaron" las tarjetas de Uruguay Social, se creó una app para entregar canastas y el Mides "espondió con nuevos refugios para las persnas en situación de calle".



"También se estabeció que podían acceder al seguro de enfermedad las personas mayores de 65 años, que eran las personas que eran un grupo de riesgo (...) Se dio una cobertura transitoria a quienes a través del Fonasa para quienes están desempleados", sumó.



"Estas medidas, salvo la garantía del sistema de préstamos, se encapsularon en lo que es el fondo solidario COVID-19 que nos permitió por un lado encerrar todos los gastos que tienen que ver con la pandemia y por el otro ser muy transparentes en estos gastos transitorios", remarcó.