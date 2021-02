Arbeleche: "No se trata de agarrar el cartel de los US$ 900 millones y morir con ese cartel"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este lunes a la mañana, durante el informe de balance y perspectivas macroeconómicas, la ministra de Economía Azucena Arebeleche fue consultada sobre los US$ 900 millones que se había comprometido a ahorrar el gobierno antes de la llegada de la pandemia y contestó: "No se trata de agarrar el cartel de los US$ 900 millones y morir con ese cartel".

La jerarca expresó que "el compromiso claro es mejorar el resultado estructural".

"Creo que la discusión no es si ahora vamos a cambiar el número. Nosotros no estamos enamorados de los números, lo que tenemos son conceptos, son comportamientos. Creo que ese es el gran mensaje", añadió.



Arbeleche explicó que hasta el momento el país destinó "US$ 1.217 millones para hacer frente a la pandemia" del coronavirus.



"Nosotros no tenemos la fecha de caducidad de la pandemia del coronavirus en Uruguay, entonces hoy nuestra estimación es de US$ 540 millones, pero si se necesita más para atender lo social, lo económico, lo sanitario, los recursos ahí van a estar", añadió.



"Continuamos con la mejora del resultado estructural, lo permanente tiene que seguir mejorando. En 2020 en lo permanente se logró un ahorro de US$ 600 millones. En lo permanente se tiene que ser más eficiente", enfatizó.



"La caja del COVID-19, la caja de lo transitorio va por un lado, la caja sin COVID-19, lo que es permanente y estructural es donde tenemos el foco para ahorrar. Mejorar lo estructural no nos puede llevar a descuidar lo transitorio. En el presupuesto decíamos que el gobierno podía endeudarse por US$ 3.500 millones, sin separación de cajas. Se cumplió. La deuda neta aumentó unos 11.5 puntos porcentuales", detalló.



En agosto del año pasado, el presidente Luis Lacalle Pou habló de "ahorro importante" pero descartó llegar a US$ 900 millones. "cuando surge el tema del coronavirus dijimos que era imposible sostener eso porque tenemos gastos importantes", expresó.