Argentina y el acuerdo entre la UE y Mercosur

El gobierno del presidente de Argentina, Alberto Fernández, que al asumir el poder en diciembre pasado mostró discrepancias acerca del acuerdo alcanzado entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), dejará que sea el Poder Legislativo el que tenga la “palabra final” sobre el convenio, informó el canciller de ese país, Felipe Solá.

“Nosotros no tenemos una palabra final, pero creemos que estamos más cerca de que se discuta en el Congreso y no ya en el Poder Ejecutivo, porque el paso del tiempo va cambiando las circunstancias políticas y va cambiando nuestra estrategia”, afirmó el ministro en declaraciones a medios extranjeros.



En junio de 2019, tras dos décadas de negociaciones y aún con el conservador Mauricio Macri como presidente de Argentina (2015-2019), el Mercosur y la UE sellaron un acuerdo de libre comercio que para entrar en vigor deberá ser debatido y sancionado por los parlamentos de cada país miembro.

Durante la campaña electoral para las elecciones que acabó ganando en octubre pasado, Fernández expresó sus dudas acerca de los posibles efectos negativos para Argentina, aunque nunca llegó a anunciar una salida del acuerdo.



“Nosotros nos opusimos a que se firmara en ese momento porque no se había consultado a ninguno de los sectores privados ni había ninguna estimación de impacto sectorial”, señaló hoy el canciller, para quien la firma del pacto se hizo “como una decisión entre negociadores, pero sin negociadores privados”.

“Y lo tenemos que aceptar, hay una continuidad jurídica del Estado, y enviarlo al Congreso”, enfatizó.



Solá recordó que si bien el acuerdo está cerrado, todavía no ha terminado su etapa jurídica: “en cuanto termine esa etapa va a pasar a redactarse, lo firmaremos y después vendrá una etapa muy política que va a ser la de los Parlamentos”, subrayó.



A su juicio, generará una discusión “muy amplia”, que puede ser “muy larga y diversa” pero no puede adentrarse en cambios dentro de lo acordado, es decir, “o se aprueba o se desaprueba, no se puede modificar”. (En base a EFE)