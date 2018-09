Argentina aún no ha tocado fondo

Argentina aún no ha tocado el fondo de la crisis que la sacudió este año, aunque revertirá la recesión económica en 2019, siempre y cuando cuente con ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI), según afirmó en una entrevista con EFE el economista Fausto Spotorno, de la consultora OJF.

“Esto es, por ahora, una crisis exclusivamente de balanza de pagos, con una reversión de los flujos de capitales muy rápida. Empiezan a faltar divisas y se devalúa el tipo de cambio violentamente”, dijo el experto, economista jefe de una de las consultoras privadas más prestigiosas del país.

Según Spotorno, la crisis no fue del todo sorpresiva ya que hubo “muchos indicios”, como un déficit fiscal “muy grande” que Argentina financiaba con deuda externa a un nivel que ya no era sostenible y tasas de interés en Estados Unidos en alza que provocaron una salida de inversiones en los mercados emergentes, un fenómeno que cobró fuerza en abril.



Justo a finales de ese mes e influenciada por esos factores, estalló en Argentina una fuerte inestabilidad cambiaria, que tumbó el peso argentino, un cuadro agravado por un menor ingreso de divisas de las exportaciones del sector agropecuario, golpeado por una sequía.



“Lo que por ahí sorprende es la virulencia o la velocidad con lo que esto se desató”, dijo Spotorno, quien señaló a Argentina como el más débil de los mercados emergentes desde la perspectiva de los inversores.



Para Spotorno, el gobierno de Mauricio Macri, que accedió a la Presidencia a fines de 2015, debió hacer reformas estructurales profundas más rápidamente, pero, por no afrontar costos políticos, apostó por un “gradualismo” que requiere una financiación continua al sector público que no era sostenible.



Con todo, cree que es “exagerado” comparar esta crisis con la de 2001 porque, si bien aquella vez también hubo una crisis de balanza de pagos, a ello se sumó una debacle de deuda y bancaria. “No parece que pueda haber una crisis bancaria, aunque hay algunas tensiones en el mercado bancario. Y tampoco hay crisis de deuda. Lo que existe es un problema de financiación, pero con un acuerdo con el FMI que ayuda a evitar ese problema”, sostuvo.