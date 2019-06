Argentina y Brasil discuten reducir la tarifa externa del Mercosur

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mercosur, un mercado común formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, aplica aranceles que promedian alrededor del 14% a los bienes que se importan desde afuera del bloque. Una reducción presumiblemente facilitaría el comercio de los cuatro países con el resto del mundo y estimularía el crecimiento económico dentro del bloque.



Las cuatro personas que están en conocimiento del tema y que no están autorizadas a hablar públicamente sobre las negociaciones dijeron que los cambios en la TEC no se producirían en el corto plazo. No está claro cuánto tiempo llevaría implementar el recorte. "El Mercosur como plataforma no sirve si no es una plataforma que nos permita integrarnos con el mundo", dijo el martes Horacio Reyser, secretario de Relaciones Económicas Internacionales de Argentina, en una entrevista radial.



"Tenemos que salir y exportar los productos que son demandados afuera y ahí nos encontramos con el mismo alineamiento que Brasil", agregó el funcionario.



Los ministerios de Relaciones Exteriores de Argentina y Brasil no hicieron comentarios.



Un funcionario brasileño dijo que para concretar el acuerdo se deberá esperar hasta después de las elecciones presidenciales de octubre en Argentina, pero que la intención es bajar la tarifa externa a alrededor del 5 o 6% en el largo plazo.



Por su parte, un diplomático argentino señaló que cualquier cambio en la tarifa dependerá del resultado de las conversaciones comerciales del Mercosur con la Unión Europea. Otro funcionario en Buenos Aires confirmó que la reducción de la TEC era uno de los objetivos del presidente Mauricio Macri, pero que no era probable que se trate de una reducción general.



"Queremos bajar la tarifa al promedio global porque ahora está muy alta y eso afecta nuestras posibilidades de competir", dijo una fuente brasileña.



El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, visitará Argentina el jueves para avanzar en la agenda bilateral, pero un acuerdo deberá esperar hasta que se decida la suerte del presidente liberal Macri en su búsqueda de reelección en los comicios de octubre, que podrían resultar en un regreso del peronismo.



"Si Macri gana, la revisión de la tarifa podría comenzar a principios del próximo año. Compartimos la misma visión de apertura comercial", dijo la fuente brasileña.



Idealmente, el tan esperado acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur se cerraría antes de las elecciones en Argentina, agregó la fuente.



En base a EFE