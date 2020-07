Argentina y Brasil “nos van a inundar de productos” luego de la pandemia, advierte la industria

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La industria local está en un proceso de retracción y pérdida de competitividad desde hace unos años, y según la gremial sectorial esto podría agravarse luego de la pandemia por la llegada de mayor cantidad de productos desde los países vecinos.

En el Parlamento, la Cámara de Industrias (CIU) advirtió que Argentina y Brasil “van a inundarnos con su producción”, porque cuando se reactiven sus economías “no van a tener el mismo mercado (interno) que hace cuatro meses atrás” y verán “con buenos ojos ingresar con sus productos a Uruguay”.

Así lo dijeron los directivos de la CIU días atrás durante una comparecencia a la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios del Senado. El motivo era brindar a los legisladores un repaso de la situación del sector, pero derivó en una catarsis colectiva acerca del comercio regional, qué ocurrirá en este aspecto luego de la pandemia y la estrategia de inserción que debe adoptar Uruguay.

El expresidente José Mujica, senador del Frente Amplio, expresó en la sesión: “Hay que prever que en Argentina va a haber una crisis larga. Además, hay mucha crisis de dólares que está enturbiando todo. Entonces, no es que nos tenemos que poner proteccionistas o no proteccionistas; el problema está en que hay que prever que va a haber dumping (práctica comercial que implica vender por debajo de los costos para ganar mercado y eliminar competencia), y que eso va a repercutir en el trabajo industrial, no de toda la industria pero sí de algunas muy específicas que tienen dependencia del mercado argentino”.

Dijo que respecto a Brasil no sería “tan categórico”, pero que el otro vecino “va a venir con todo, inevitablemente, con costos muy baratos y corremos el riesgo de fragilizarnos enormemente”. Agregó que “la película de Argentina soy viejo y la he visto, creo que es una alerta que debemos tener presente”.



La reflexión de Mujica disparó palabras de distintos representantes de la CIU. “Vemos con gran preocupación lo que ocurre en Argentina; hoy no están pudiendo trabajar, pero cuando empiecen a hacerlo van a inundarnos con su producción. Y creemos que con Brasil va a pasar lo mismo”, dijo el vicepresidente de Micro y Pequeñas empresas de la CIU, Leonardo García.

Mientras que el presidente de la CIU, Gabriel Murara, admitió que hay “un gran riesgo en la región, sobre todo con Argentina, que está muy competitiva y también muy complicada con la moneda extranjera”. Ante esto, “mandan productos a cualquier precio, dejan la plata acá y se hacen de dólares que allá no pueden”. En ese sentido, sostuvo que “mandan a precio de dumping muchas cosas” y el proceso en Uruguay para impedir esas prácticas comerciales “es lento”.

Gabriel Murara, presidente de la Cámara de Industrias. Foto: archivo El País.

Según el Índice de Tipo de Cambio Real que publica el Banco Central (BCU) se perdió competitividad respecto a Brasil en los cinco meses del año -último dato disponible- y en tres frente a Argentina. El indicador respecto a la región en conjunto cayó en cuatro de los cinco meses, siendo marzo el único positivo (cuando el dólar en Uruguay se apreció 9,85% y fue la suba mensual más importante en casi una década).

Mujica expresó que “no es fácil el problema que va a plantear esta crisis” y aconsejó a los industriales “pedirle al gobierno que piense mucho en esto porque, de acuerdo con la historia del país, una Argentina que ande mal es como un ancla para nosotros”. Afirmó que “hoy más que nunca, es importante ver qué cosas se pueden hacer para defender la existencia de nuestra industria nacional, porque no la tiene fácil”. Asociado a esto, Murara aseguró que “a nosotros nos sirve que Argentina esté bien, pero también tenemos que estar bien desde el punto de vista competitivo”.

Además, el líder gremial advirtió que “hay que mirar a Paraguay”, porque viene “mejorando y mejorando” en materia comercial. “Hay que tener cuidado con estos vecinos, que hoy no tienen todas las condiciones pero que van a llegar, van a tener trazabilidad en la carne en dos, tres o cuatro años, y vamos a tener un problema mucho más grande, si no lo arreglamos antes”, alertó.



Otro tema que acaparó la sesión fue la apertura comercial y la posibilidad de que Uruguay firme nuevos acuerdos comerciales. Sebastián Pérez, asesor económico de la CIU, sostuvo que “debemos ser muy perspicaces para ver por dónde empezamos, con quién lo hacemos, en qué país y en qué momento”.

Agregó que los estudios demuestran que “lo más conveniente es hacerlo con países desarrollados antes que con aquellos que están en desarrollo”, porque estos últimos “competirán con nosotros en aquellos sectores en los que tenemos más vulnerabilidad, de una forma que tal vez no podamos soportar tan fácilmente”.



En ese mismo tono, Pérez planteó que la disyuntiva es “qué va primero, ¿el huevo o la gallina? ¿Esperamos a estar en condiciones para ponernos en competencia o forzamos a que la competencia nos ponga en condiciones?”.