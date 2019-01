Argentina busca menos trabas en ventas hacia Brasil

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La secretaria de Comercio de Argentina, Marisa Bircher, expresó la voluntad del Gobierno de que haya “menos trabas” en las exportaciones hacia Brasil, y lograr así una balanza comercial “más equitativa” con el país vecino. La titular de Comercio consideró necesario “hablar de la convergencia regulatoria” con Brasil, y precisó: “Necesitamos que haya menos trabas a la importación de alimentos argentinos”, en declaraciones recogidas por la agencia estatal Télam.

Bircher relató que, en el marco de la visita del presidente argentino, Mauricio Macri, a su homólogo de Brasil, Jair Bolsonaro, “lo primero que pusieron sobre la mesa” fue un documento donde “se detectaron todas las medidas que traban el comercio bilateral”, para que “Argentina pueda acceder con más productos”.



“Hay predisposición para que eso se arregle, porque ellos quieren aumentar sus exportaciones, pero en este caso tiene que compensarse con una balanza comercial más equitativa”, declaró Bircher, que señaló que ese equilibrio llegaría con los productos agroindustriales argentinos.



Sobre la reunión con sus homólogos brasileños, Bircher añadió: “Nos encontramos con un equipo predispuesto al diálogo. La prioridad es trabajar con el Mercosur y con Argentina. Tiene un equipo económico muy preparado, con un Mercosur que se reafirma y con una balanza comercial bilateral con predisposición a que mejore”.



Brasil es el principal socio comercial de Argentina: en 2018 exportó hacia ese país US$ 11.032 millones e importó US$ 14.835 millones, por lo que registró un importante déficit comercial. No obstante, en los últimos dos meses del año, cnómica, esta tendencia se invirtió.