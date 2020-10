Argentina: más control en la importación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En un nuevo intento de controlar la demanda de dólares, ante la imposibilidad de detener la sangría de reservas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) impuso nuevos controles y cupos informativos para el pago de importaciones que, según advierten importadores, pueden paralizar algunos de esos ingresos y causar mayores faltantes de insumos en las próximas semanas.

La entidad difundió la Comunicación “A” 7138, mediante la que pone en vigencia desde este viernes una serie de condiciones a los pagos y eleva los requisitos vigentes para dar acceso al mercado de cambios para el pago de importaciones de bienes con registro de ingreso aduanero pendiente.



“La entidad interviniente deberá verificar que el importador cuente con la declaración efectuada a través del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) en estado salida con relación a los bienes involucrados, en todos los casos en que dicha declaración sea requisito para el registro de la solicitud de destinación de importación para consumo”, dispone.



Además amplía el régimen informativo de “Anticipo de operaciones cambiarias” previsto cuando las operaciones “impliquen un acceso al mercado de cambios por un monto diario que sea igual o superior al equivalente a US$ 50.000”. El monto implica una reducción a la décima parte del nivel que regía hasta ahora.



“Lo que más afecta es que cualquier empresa, para pedir un anticipo por pago de importaciones tiene que tener el ok del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) en estado ‘salida’. Y la realidad es que la Secretaría de Comercio hoy no está entregando esas licencias no automáticas, o lo hace a cuentagotas. Solo salen las automáticas”, alerta Rubén García, presidente de la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA).



Los importadores denuncian que los trámites para autorizar licencias no automáticas de importación están trabados. “No hay respuesta de los entes oficiales. No contestan mails ni llamados”. Se trata de autorizaciones que se requieren para traer al país desde “luces led, neumáticos, textiles, calzados, fibra óptica y toda clase de insumos”, describen. (La Nación GDA)