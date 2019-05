Argentina: disputa con Uber por impuestos a pagar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La discrepancia entre la AFIP (el fisco argentino) y la empresa de traslados Uber por el impuesto que debe pagar pone de manifiesto las distintas interpretaciones de la ley que se aprobó para regular a estas nuevas compañías disruptivas, y retoma la discusión sobre la fiscalización ante el avance de las nuevas tecnologías.

En concreto, Uber dice que “conforme a la naturaleza de su actividad” debe pagar “el IVA a los servicios digitales prestado por plataformas tecnológicas desde el exterior”. “En dos oportunidades Uber presentó ante la AFIP consultas formales para que se indique el mecanismo de pago de este impuesto”, señalaron en la empresa.



Sin embargo, la AFIP indicó que según la interpretación de la ley, Uber no es un servicio digital, si no una empresa de transporte, “porque no presta el servicio en la nube (por Internet), lo hace físicamente”. “Es una remisería con una app. La diferencia es la interacción con el cliente: en vez de llamar por teléfono, hoy se conectan a través de una aplicación”, dijo Leandro Cuccioli, titular del ente recaudador argentino.



Con respecto al impuesto para la seguridad social, en la AFIP dicen que hay que diferenciar entre un autónomo y un empleado en relación de dependencia. “Si el chofer es dueño del auto, tiene un registro profesional, un seguro contratado a favor del pasajero y tiene la verificación técnica, cumple todos los requisitos y factura desde su monotributo por el régimen general, podría presumirse que no es dependiente. En este caso le está prestando un servicio a la plataforma por la cual factura. En ausencia de esos requisitos, la ley dice que se presume que hay una relación de dependencia”, indicaron.