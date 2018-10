Argentina espera un millón de uruguayos al año por devaluación

Tras la fuerte devaluación del peso argentino, el gobierno de Mauricio Macri apuesta al crecimiento del turismo receptivo para revertir tanto la escasez de divisas como la caída de la actividad comercial. Esa estrategia incluye en un lugar destacado a Uruguay.

"Con unos 720.000 arribos anuales, los visitantes uruguayos ocupan el 4° puesto en el ranking de extranjeros que llegan al país. Esa cifra se puede incrementar notablemente dada las nuevas condiciones cambiarias. En el corto plazo, queremos atraer a unos 100.000 visitantes más, pero nuestra aspiración es llegar al millón de uruguayos por año hacia fines de 2019 o comienzos de 2020", dijo a El País Gustavo Santos, secretario de Gobierno de Turismo en Argentina.

El 49% de los uruguayos que ingresan a Argentina lo hacen por la vía fluvial, por delante de la terrestre (43%) y la aérea (8%). "Dado que casi la mitad de los uruguayos llega por barco, hemos acordado una alianza con Buquebus. La campaña apunta no solo a fuertes promociones en los precios de los pasajes, sino que busca conectar esa oferta con eventos en la ciudad de Buenos Aires", señaló Santos. A continuación, un resumen de la entrevista:

—A partir de junio de 2019 comenzarán vuelos directos de Air Europa desde Montevideo a Puerto Iguazú, ciudad ubicada a 17 kilómetros de las Cataratas. ¿Cuáles son sus expectativas?

—Será uno de los elementos que movilizará una muy buena cantidad de uruguayos a Argentina. Estos vuelos de Air Europa, que ya están a la venta, van a hacer Madrid-Montevideo-Puerto Iguazú, y Madrid-Puerto Iguazú-Montevideo. Eso dará la posibilidad a los uruguayos de hacer escapadas de fin de semana a las Cataratas del Iguazú, un destino extraordinario. Hoy, para un uruguayo visitar las Cataratas implica un viaje por tierra de 18 horas. Ahora, va a estar a una hora de ese destino, con precios que van desde US$ 300 a US$ 320. Pero, además, estos vuelos van a tener una gran utilidad para Uruguay. Le va a permitir a los operadores uruguayos vender en el mercado europeo los destinos locales más Cataratas de Iguazú. Tenemos que constituir un mercado del Cono Sur, que funcione no solamente trasladándonos flujos entre nosotros, sino captando terceros mercados en forma conjunta.

—¿Están trabajando con el Ministerio de Turismo de Uruguay?

—Sí, ya hemos tenido conversaciones. Vimos que el Ministerio de Turismo de Uruguay ya estaba trabajando en esa línea con operadores europeos, ofreciendo la posibilidad de integrar las Cataratas de Iguazú con los destinos uruguayos.

—¿Hay alguna otra medida que podrían analizar en forma conjunta con Uruguay?

—La intención que tenemos es generar una fuerte conectividad aerocomercial. También ya he hablado con (la ministra de Turismo) Liliam Kechichian para avanzar con Uruguay en un acuerdo que ya hemos hecho con Chile, por el cual las visas chilenas para los ciudadanos chinos valen en Argentina, y las visas argentinas, valen en Chile. Creemos que puede ser un aporte importante que haga Argentina a Uruguay dado que seguramente les va a trasladar flujo de pasajeros chinos. El año pasado, llegaron a Argentina unos 60.000 chinos. En valores absolutos no es un mercado tan importante, pero viene creciendo al 20% anual y las proyecciones indican que en 2025 ya serán 240 millones los chinos que saldrán de su país a hacer turismo.

—Tras la devaluación, ¿ya están registrando una mayor afluencia de turistas uruguayos?

—Sí, por todas las vías. La relación precio-calidad de Argentina está hoy como en sus mejores momentos, tanto en hotelería como en gastronomía y shows. Eso hace que las escapadas, fundamentalmente a Buenos Aires, estén muy accesibles para el mercado uruguayo.

—En Uruguay hay preocupación por la posible caída en la afluencia de turistas argentinos en la próxima temporada de verano. ¿Cuál es su percepción?

—No hay dudas de que hay un impacto dado por la devaluación que ha sido muy fuerte en Argentina, pero las medidas que está tomando el Ministerio de Turismo de Uruguay son positivas, proactivas. Uruguay está haciendo promociones muy importantes, como el 3x1 en hoteles en Punta del Este para esta época del año y la devolución del IVA en distintos rubros. Todo eso ayudará para que, si bien puede retraerse un poco la demanda de argentinos, se minimicen los efectos de la devaluación. Hay que tener presente que más de la mitad de las propiedades de Punta del Este pertenecen a argentinos, y eso influye.

—La llegada de turistas europeos, estadounidenses y asiáticos a Argentina impulsada por el actual nivel del tipo de cambio, ¿podría también favorecer a Colonia o Montevideo?

—Sin dudas. Es una enorme oportunidad también para Uruguay dada esta visión de trabajar como circuitos integrados. Hace poco tiempo pasé un fin de semana en Colonia. En el barco que salió de Buenos Aires, la gran mayoría de las personas que viajaban a Colonia eran extranjeros. Hay una sinergia y debemos seguir trabajando esa línea. No tenemos que pensar que somos competidores; tenemos que pensar que somos un universo de interrelación y que, en la medida en que trabajemos juntos, vamos a tener mayor eficiencia a la hora de atraer más pasajeros.