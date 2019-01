Argentina logró bajar el déficit y cumplió con meta del FMI

Argentina cerró 2018 con un déficit primario de 2,4% del PIB, el más bajo desde 2013 y que se ajusta a los acuerdos alcanzados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), informó el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

La cifra es 1,4 puntos inferior a la de 2017, y manifiesta un saldo negativo en las cuentas públicas de 374.250 millones de pesos (US$ 9.961 millones). Así cumplió con la meta fijada por el FMI el año pasado (378.000 millones de pesos), cuando el gobierno de Mauricio Macri acordó recibir un préstamo de US$ 57.000 millones.



Con estos números, está en condiciones de recibir el desembolso de US$ 11.000 millones programado para marzo.