Argentina: las medidas económicas que Macri sacó de la “caja de herramientas” de CFK

Hace ocho días, el jefe de Gabinete del gobierno argentino, Marcos Peña decía en un informe a los diputados que “el congelamiento de precios regulados resulta fuertemente regresivo, genera una alta carga fiscal que los torna insostenibles y produce distorsiones en la oferta y la demanda de los servicios. En el largo plazo, la inflación termina siendo más alta”.

Ayer, sin embargo, el gobierno de Mauricio Macri anunció como una de las medidas para contener la inflación -que llegó a 54,7% en los últimos 12 meses- y reactivar la economía, el congelamiento de las tarifas de energía y transporte. “No va a haber aumentos adicionales en lo que queda del año en la electricidad para los hogares”, dijo el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne en conferencia. Además, añadió que no habrá “aumentos adicionales” en transportes ni peajes. En la electricidad, las dos subidas que se habían anunciado para el resto de 2019 serán absorbidas por el Estado.

En el caso del gas el aumento aplicado desde abril y escalonado en tres meses será el último del año.

Además de Dujovne, las medidas fueron comunicadas por los ministros de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, y Producción, Dante Sica. El presidente Macri optó por hacer un video en la casa de una familia.

By Guillermo Lorenzo

By Irene Nuñez

Hace una semana, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se había manifestado en contra de un acuerdo para mantener los precios de una canasta de productos. “No vamos a explorar caminos que no dieron resultados”, había dicho luego de una reunión en Olivos junto a otros referentes de Cambiemos.

Ayer otra de las medidas anunciadas fue la de un “acuerdo con empresas líderes” para congelar “por al menos seis meses” los precios de 60 productos básicos.

Es que el gobierno de Macri parece haber tomado algunas herramientas “prestadas” de la caja que utilizó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, sobre todo en su segundo período al frente de la Casa Rosada. El congelamiento de tarifas, el acuerdo de precios, están entre ellas y por eso habían sido cuestionadas por el macrismo hace solo una semana atrás.

El listado de “Precios Cuidados” (el programa mantiene el nombre de la “época K”) incluye aceites, arroz, harinas, fideos, leche, yogur, yerba, azúcar, conservas, polenta, galletitas, mermeladas y bebidas.

“Hay un deja vu no solo con los Precios Cuidados y las listas que nos mandaba la Secretaría de Comercio. Ahora también está volviendo la gran barata de la carne que inventó Moreno”, ironizaron en una de las cadenas de supermercados. Según adelantó el gobierno, los frigoríficos acordaron vender 120.000 kilos por semana por tres cortes muy populares: asado, vacío y matambre, a 149 pesos argentinos (unos $ 170) el kilo en la feria minorista del Mercado Central.

Si bien desde el gobierno argentino intentan diferenciar la situación respecto a la “época K” al decir que no es un “control de precios” si no un “acuerdo”, la propia administración Macri señaló que la Secretaría de Comercio Interior y asociaciones de consumidores “fiscalizarán el cumplimiento del acuerdo”.

El que aprovechó para recordar que el macrismo estaba tomando medidas que antes cuestionaba, fue el actual diputado del Frente para la Victoria y exministro de Hacienda durante el gobierno de Cristina Fernández, Axel Kicillof.

“Durante nuestro gobierno se cansaron de criticar cualquier medida de este tipo. Si el ‘congelamiento’ es útil, ¿por qué esperaron a que se produjera este desastre? Pero aún si llega a salir bien no nos están salvando, estarán sellando su fracaso”, afirmó desde su cuenta de Twitter.

A modo de defensa, Dujovne dijo ayer que “en este período en el cual hemos tenido una aceleración transitoria en la inflación, fue muy importante llevar alivio a las familias argentinas, porque sabemos que esto es un pico transitorio, pero que luego la inflación va a ir bajando”. El funcionario agregó que la baja del déficit y el “cambio estructural” que impulsa el Gobierno es lo que permitirá “realmente bajar la inflación en el largo plazo”.

Actividad

Entre los otros anuncios están un paquete de beneficios a las pequeñas y medianas empresas (pymes) como el impedimento a que los bancos cobren tasas al depósito de efectivo y la anulación de los derechos de exportación (retenciones) para las empresas que vendan al exterior por encima de su promedio de exportaciones del año pasado.

Para reactivar el consumo (que en marzo cayó 8,7%, una baja mensual como en 2002) se lanzó una nueva oferta de créditos Anses disponibles para jubilados, beneficiarios de Pensiones No Contributivas, de la Asignación Universal por Hijo y de Asignaciones Familiares.

(Con información de La Nación/GDA).

más

Por YouTube y con referencia a Uruguay

Fueron poco más de cinco minutos. Pero alcanzaron para reavivar el debate sobre la comunicación oficial. El presidente argentino Mauricio Macri, optó por comentar las medidas anunciadas, a través de un video grabado con un celular y subido a YouTube en el que se habla en la casa de una familia con sus integrantes y que ya había visitado en julio pasado.



Las sonrisas, rostros alegres y timbres de voz animados de aquella vez cambiaron por expresiones de preocupación y miradas cabizbajas. “Lo vivimos muy difícil desde casa. Después de la primera visita la gente cree que cambiamos de postura. Seguimos apoyando tu trabajo, pero hay que admitir que se hace muy difícil llegar a lo básico”, le dijo Adriana.



“Lo que más daño nos hace es la inflación. Hemos hecho todo lo que hicieron los países que nos rodean, Uruguay, Colombia y Perú”, respondió Macri. “Con el tiempo la derrotaron (a la inflación). ¿Por qué no nos va a ir bien si hemos hecho lo mismo que ellos? No tomamos ningún atajo ni paso mágico, pero en el corto plazo está duro”, admitió el presidente.



Luego, les explicó a los vecinos que lo recibieron en su casa algunas de las medidas anunciadas. “Son medidas que hemos tomado para generar un alivio y darles herramientas nuevas para el corto plazo, mientras lo de fondo funciona”, resaltó.



Para el semiólogo y analista del discurso, Gastón Cingolani el video “puesta en escena” en el que la “espontaneidad” de toda la situación “está bajo control (...), hay desprolijidad, pero armada. Es un intento de video casero que busca generar y transmitir cercanía pero, a la vez, transmite un mensaje oficial”. Orlando D’Adamo, analista del discurso y director del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, dijo que “lo atípico es que ese formato, tan común para Cambiemos en campaña, se use para comunicar gestión”.