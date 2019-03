Argentina modifica límites para intervenir

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Banco Central de Argentina (BCRA) modificó los límites para intervenir en el mercado de cambio, en busca de reforzar una contracción de la base monetaria con la que pretende combatir la alta inflación que sacude al país.

En el marco de un esquema de intervención que se acciona solo cuando el dólar cotiza fuera de una banda de precio estipulada por la entidad, el Banco Central subió a US$ 150 millones -desde los US$ 75 millones previos- el tope de licitaciones diarias a realizar cuando la moneda estadounidense supere el límite superior de la banda.

Cuando el dólar caiga por debajo del límite inferior de la banda -que se modifica regularmente-, las licitaciones no podrán superar los US$ 50 millones diarios, desde el máximo previo de US$ 75 millones.

En 2019, el Banco Central acumuló compras por US$ 978 millones.