Argentina y la pérdida millonaria corporativa

El apellido “Argentina” tuvo un año complicado si de activos financieros se trata, y las acciones locales lo sufrieron. En promedio, los papeles de 22 empresas que pertenecen al Merval perdieron la mitad de su valor en 2018, con descensos de hasta un 75% en la capitalización bursátil, es decir, la medición que indica cuánto vale una compañía según el número que le atribuye el mercado.

La pérdida fue millonaria, más específicamente, de US$ 34.905 millones. Eso significó un descenso del 50,7%. Para ponerlo en contexto, Diego Falcone, head portfolio manager de Cohen, describió qué sucedió con los mercados emergentes, que en promedio cayeron un 15,7% desde inicios de 2018 hasta el jueves, y con el índice de Wall Street S&P 500, que descendió 5,3%.



La cuenta anterior no contempla a la petrolera Petrobras ni a la siderúrgica Tenaris debido a que, según especialistas en temas financieros, están menos afectadas que el resto por el “riesgo argentino” y tienen una parte sustancial de sus negocios fuera del país.



“El castigo empezó a inicios de este año. En abril empezaron a caer los bonos; en mayo, las acciones”, detalló Sebastián Maril, analista de Research For Traders, “Casi el 80% de todo lo que pasó ha sido culpa nuestra, factores internos”, completó.



Entre esos factores internos, el especialista señaló los errores económicos del Gobierno -como los movimientos erráticos para contener la corrida cambiaria-, la corrupción -tras la investigación de los cuadernos de las coimas, las mismas empresas ya habían perdido US$ 8800 millones en poco más de un mes- y la incertidumbre política, que llegó más hacia el final del año.



El resultado de ese combo interno, sumado a la aversión por el riesgo emergente que sobrevoló el mundo desde inicios de este año, es que algunas compañías locales que integran el índice Merval hayan perdido más de la mitad de su valor.



Entre las empresas que más se desvalorizaron están Cablevisión Holding, Banco Supervielle, y Metrogas. La capitalización bursátil de las tres empresas descendió entre un 70% y un 75%, situándose más de 20 puntos por encima del promedio general.