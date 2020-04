Argentina posterga el pago de deuda local por el coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Argentina postergó hasta 2021 los pagos de intereses y amortizaciones de capital de la deuda pública en dólares emitida en el país, calculada en alrededor US$ 9.800 millones, debido a la pandemia del nuevo coronavirus, según un decreto publicado este lunes.

El gobierno de Alberto Fernández se libera hasta el 31 de diciembre de 2020 de pagar los bonos en dólares emitidos bajo ley argentina, que no son susceptibles de arbitraje internacional, a la espera de la negociación para reestructurar US$ 68.842 millones de su deuda con acreedores privados bajo jurisdicción extranjera.



El decreto no especifica el monto de la deuda reprogramada, pero los vencimientos restantes en 2019 son de unos US$ 9.800 millones, según estimaciones de economistas recogidas por la prensa local.



Ante una consulta de la AFP, el Ministerio de Economía aún no ha respondido cuál es el monto total de la deuda que reprograma.

"La crisis sanitaria mundial generada por la pandemia del coronavirus COVID-19 ha alterado los plazos previstos oportunamente en el 'Cronograma de acciones para la gestión del Proceso de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa", explica el decreto publicado en el Boletín Oficial.

"Default local"

"El gobierno está diciendo que posterga el pago y que eventualmente dará un bono cuando termine la reestructuración de su deuda bajo ley extranjera. Entonces el día en que no pague esos bonos, es un default de deuda bajo la ley local", explicó a la AFP la economista Marina Dal Poggetto, de la consultora EcoGo.



"Hay dos interpretaciones: por un lado es un default local, en principio sin consecuencias, y por otro lado libera reservas para cumplir con los bonos de ley extranjera", añadió.



En títulos en moneda extranjera emitidos bajo jurisdicción internacional, al gobierno argentino le quedan por abonar este año unos US$ 3.500 millones.



Las reservas internacionales se ubican en unos US$ 43.632 millones.

La primera reacción de los mercados fue positiva. Tras el anuncio, las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street subieron hasta 11% a la media jornada.



Pero los títulos bajo legislación argentina sufrieron importantes caídas, de más de 14%, indicó la Bolsa de Buenos Aires, cuyo índice Merval bajó 1,44% a la media jornada.