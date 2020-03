Argentina solicita autorización para negociar un tramo de la deuda en Estados Unidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Economía de Argentina solicitará autorización a la Comisión de Bolsas y Valores de los Estados Unidos (SEC) para realizar una oferta pública en ese mercado de un primer tramo de la deuda pública en reestructuración emitida bajo ley extranjera, por US$ 30.500 millones.

La medida fue anunciada este lunes en el Boletín Oficial, en el marco del plan que lleva adelante el Gobierno del peronista Alberto Fernández para recuperar la sostenibilidad de la deuda soberana para poder afrontar su pago sin agravar la recesión económica que vive Argentina desde hace casi dos años.



El programa aspira a reestructurar bonos por un máximo de US$ 68.842 millones emitidos bajo legislación extranjera, existentes al 12 de febrero pasado.



El cronograma preveía la presentación de la oferta a los acreedores la semana pasada, pero el Gobierno decidió demorar el proceso en medio de la crisis por el avance del coronavirus.



El plan inicial aspiraba a cerrar el proceso de reestructuración a fines de marzo, un plazo que según los analistas sería difícil de cumplir en estas condiciones y el mismo presidente admitió días atrás que el cronograma podría registrar demoras.



El monto global a registrar ante la SEC será tramitado en cifras parciales que se definan en el marco de la negociación en curso, según detalla la resolución publicada en el Boletín Oficial, "resultando oportuno y razonable una primera registración de US$ 30.500 millones, atendiendo a las características de las escrituras de 2005 y 2016".



La normativa aclara que "dicho proceso de registración y aprobación consiste en solicitar ante las citadas autoridades regulatorias extranjeras la autorización para realizar oferta pública en el mercado doméstico del mencionado país, pero de ninguna manera ese proceso constituye un aumento del endeudamiento, ni debe ser entendido como el ejercicio de una autorización de endeudamiento, ni como una operación de emisión de deuda pública".



Según cifras de la Secretaría de Finanzas, a finales de diciembre pasado la deuda bruta de Argentina ascendía a US$ 323.177 millones, el 44% emitido bajo legislación extranjera, mientras que en 2015 era de US$ 240.000 millones, según el anterior Ejecutivo.



La deuda en títulos públicos de mediano y largo plazo suma unos US$ 194.000 millones, un 80% en moneda extranjera, al tiempo que la concentración de vencimientos en el corto plazo genera alerta en el Gobierno, porque deberá afrontar compromisos de capital por US$ 48.968 millones y de intereses por 14.838 millones.