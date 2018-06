Argentina: toman más medidas y crece el PIB

El resultado de la licitación es considerado clave por el mercado financiero argentino en momentos de turbulencias cambiarias que derivaron en una fuerte depreciación del peso en las últimas sesiones.

El peso argentino cayó un 0,36%, a 27,75/27,80 por dólar, luego de haber ganado un 2,71% el lunes y tras marcar un piso histórico intradiario de 28,5 unidades el viernes.

El BCRA dijo que declaró desierta una licitación de dólares que realizó este martes tras el cierre de la sesión.

"La licitación del Banco Central, que es lo que el mercado esperaba para comprar y no tener que pagar precios de mercado en suba (por dólares), quedó desierta. El ente monetario no convalidó (esos) precios y no vendió nada", dijo Fernando Izzo, analista de ABC Cambios.

La moneda mayorista argentina acumula en junio una depreciación del 10,18% y profundiza la pérdida al 32,91% en 2018.

En tanto, previo a la corrida cambiaria que se desató entre mayo y lo que va de junio, la economía argentina creció.

El Producto Interno Bruto (PIB) de Argentina registró en el primer trimestre de este año un crecimiento interanual del 3,6%, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Según los datos difundidos por el Indec, Argentina sumó así cinco trimestres consecutivos de alzas interanuales en el PIB.

De acuerdo al organismo oficial, el PIB experimentó en el primer trimestre de 2018 un crecimiento del 1,1% frente al cuarto trimestre del año pasado.

El PIB de Argentina había registrado en 2017 un alza del 2,9%, tras haber experimentado en 2016 una caída del 1,8%.

Para 2018, la ley de Presupuesto preveía una expansión económica del 3,5%, pero los expertos coinciden en que esa proyección no se concretará debido, entre otros factores, a la fuerte devaluación de peso registrada en mayo y los ajustes fiscales que se esperan para los próximos meses.