Argentina volverá a controlar importaciones: “mala señal” para Uruguay, coinciden analistas

Uno de los temas que provocó más rispideces en el pasado entre Uruguay y los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández fue las restricciones comerciales impuestas para las exportaciones, que dificultaron que sectores de la industria local coloquen sus productos en el mercado vecino. Así fue que Argentina perdió fuerza como destino comercial, aunque el gobierno de Mauricio Macri liberó en parte esas trabas.

Con la vuelta al poder del peronismo de la mano de Alberto Fernández, regresarán las medidas proteccionistas, con el retorno de las licencias no automáticas de importación.



Esta herramienta, permite controlar el ingreso de productos que afectan a la producción local y aunque la legislación internacional pone un plazo para su aprobación de 60 días, en el pasado Argentina demoraba el trámite hasta medio año para desalentar las importaciones.

El portal argentino iProfesional confirmó en base a distintas fuentes de la industria, que el equipo del Ministerio de Desarrollo Productivo ya mantuvo reuniones con gremiales empresariales -del sector textil, calzado, juguetes, marroquinería y electrodomésticos- de sectores golpeados por la caída del consumo interno y amenazados por las importaciones, para informarles lo que viene.



“Vamos a cuidar el mercado interno y para ello estamos estudiando medidas para defender la industria nacional”, dijo el ministro Matías Kulfas según los informantes, aclarando que respetarán las normas internacionales en cuanto a los plazos de aprobación. Las autoridades solicitaron a los empresarios un listado de artículos que requerirían controles estrictos por la competencia del exterior.

“Lo ideal para el comercio son las licencias automáticas, pero las no automáticas pueden existir, no violan las normas comerciales, el tema es si se implementan mal o se liberan con retraso. Ahí sí son proteccionistas”, comentó a El País el decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica, Ignacio Bartesaghi.

Exportaciones en el Puerto de Montevideo. Foto: Archivo El País

Analizó que de concretar Fernández esta medida “es una mala señal” para Uruguay, porque “podrían venir más” restricciones para proteger a la industria argentina.



“Para defender sus bajos niveles de competitividad, y por las presiones de las gremiales industriales y de los sindicatos”, Bartesaghi consideró que “es probable” que el gobierno peronista avance en este sentido.



Al analista de Cibils Soto Consultores, Marcos Soto, le sorprendió el tinte proteccionista del nuevo gobierno vecino porque “si bien los antecedentes kirchneristas indicaban otra cosa, esperaba una evolución” en materia comercial, en línea con la apertura al mundo que inició durante su gestión Macri.

“Las licencias no automáticas tienen un único objetivo: restringir el comercio. En el pasado fueron utilizadas por el Estado para controlar cierto tipo de importaciones, y cuando se aplican de forma desmedida y generalizada es un abuso de la herramienta”, señaló Soto.



Durante el mandato de Cristina Fernández (2007-2015), se aplicaron no solo licencias no automáticas -de forma “brutal” y “violenta” por parte del polémico secretario de Comercio, Guillermo Moreno, recordó Bartesaghi-, sino también declaraciones anticipadas de importación y otras barreras no arancelarias. “Fue muy fuerte el impacto en industrias de alimentos y vestimenta” en aquel momento, expresó el especialista de la Universidad Católica.



Soto apuntó que producto de esas medidas, Argentina cayó en el ranking de destinos de exportación de Uruguay.

Este año, se exportaron bienes por US$ 298 millones y se prevé una caída de “entre 25% y 30%” en las ventas al vecino, agregó. Con las nuevas restricciones, “exportar hacia Argentina va a dificultarse aún más, seguirá perdiendo atractivo como mercado”, subrayó el analista.



Ambos especialistas coincidieron que los sectores industriales locales que exportan serían los más afectados. A la espera de más detalles sobre la medida, podría impactar en las industrias del plástico, alimentos, vestimenta y cartón.



“Cualitativamente todavía es importante Argentina para algunas industrias. Es el mercado que justifica la vida de ciertas firmas exportadoras”, dijo Soto.

El tema provocó repercusiones en Twitter. “¿Otra vez remarla para exportar a nuestro “socio” argentina?”, escribió el presidente de la Cámara Industrial de Alimentos de Uruguay, Fernando Pache. El exintegrante de la Cámara de Importadores de Argentina, Miguel Ponce, indicó: “No vuelven las declaraciones juradas pero sí habrá comercio exterior administrado”.