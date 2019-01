Los argentinos que dejaron Punta por la devaluación

Luego de dos años en que el atraso cambiario estimuló a argentinos con alto poder adquisitivo a pasar sus vacaciones en el exterior, la fuerte devaluación de este año modificó de plano las expectativas para la temporada de verano.

“Las reservas de alojamiento en Pinamar para la primera quincena se acercan al 90%, el doble que las registradas para esta época el año pasado. Volvieron clientes que en años anteriores se habían ido a Uruguay y a otros destinos del exterior”, dijo Nicolás Morales, de la inmobiliaria Mones Ruiz, en Pinamar.



El alza de 102% que registró el dólar en Argentina durante 2018 levantó una barrera alta para quienes desean tomar sus vacaciones en el exterior y eso ya se refleja en el drástico cambio de signo de la balanza turística.



Entre enero y abril pasados -antes del inicio de la corrida cambiaria-, el déficit por turismo y consumos en el exterior había alcanzado los US$ 4.094 millones.



Pero, con la depreciación del peso argentino, el rojo comenzó a ceder con fuerza. Según un estudio elaborado por el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), en octubre el déficit de la cuenta “Viajes y otros pagos con tarjetas” cayó 64% con respecto al mismo mes de 2017.



Esa tendencia promete profundizarse en la temporada estival, y la expectativa es que las mayores beneficiadas sean las ciudades costeras que comparten un perfil de turistas similar al de Punta del Este, como Pinamar y Cariló.



“El valor de los alquileres subió entre un 25% y un 30% en pesos argentinos con respecto al verano pasado, por debajo del alza del 45% de la inflación y muy por debajo de la devaluación”, señaló Morales.



En Pinamar, el alquiler de una casa con tres dormitorios y dos baños para todo enero varía entre 80.000 pesos argentinos (unos US$ 2.100) y 200.000 pesos argentinos (unos US$ 5.300).



Dado el actual nivel de reservas, las inmobiliarias esperan que la capacidad de alojamiento se complete en enero. Para febrero, en cambio, las reservas apenas rondan el 50%. “Son públicos distintos: el de enero es el que en años anteriores había podido veranear en el exterior, y ahora está regresando; el de febrero, en general, siempre veraneó en el país”, dijo Morales.

Los precios de Punta del Este

Según los datos relevados por El Gallito Inmuebles, el precio promedio de alquiler de un apartamento de dos dormitorios en la primera quincena de enero en Punta del Este es de US$ 5.470, mientras que en el mismo período del año pasado costaba US$ 5.193. El precio promedio para alquilar en la primera quincena de enero en Punta del Este, apartamentos de tres, cuatro, cinco o más cuartos, ronda los US$ 10.608, US$ 14.864 y US$ 14.631, respectivamente. Tanto los monoambientes como los apartamentos de un solo dormitorio, para la misma quincena, rondan entre US$ 1.791 y US$ 2.938, respectivamente. En febrero, como es usual, los precios bajan y el valor promedio de un alquiler de un apartamento de dos dormitorios en la quincena es de US$ 3.632.