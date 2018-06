Argentinos: el tipo de cambio y el empresario

El objetivo fue discutir un tema no menor y complejo como es la grieta, bajo el lema: "Hacia una Argentina integrada y plural: diálogos y acuerdos para fortalecer la concordia".

En este sentido, el economista e investigador de la Universidad Di Tella, Pablo Gerchunoff, analizó el devenir del tipo de cambio en la historia de la Argentina y dijo que hay una brecha entre el tipo de cambio pro consumo y el tipo de cambio que alienta la competitividad.

"Esto es lo que yo llamo conflicto estructural distributivo y, si no lo cerramos, no vamos a lograr nada como país. Tenemos que aceptar que es necesario un tipo de cambio que nos aproxime a un modelo competitivo. Para eso hay que pactar con los que pierdan para asegurarles que van a poder disfrutar de los frutos de esa competitividad. Vos me vas a dar algo y yo mañana te voy a dar algo mejor", explicó. "Una manera de unificar, de cerrar la grieta" es participar a los trabajadores en las ganancias de la empresa, agregó.

Por su parte, el presidente de BGH en la Argentina, Alberto Hojman, se refirió a los acuerdos a los que llegaron con trabajadores de Tierra del Fuego. "Las cosas están cambiando. Si la gente no viera eso, no sacrificaría nada. En el caso de Tierra del Fuego, los beneficios van a ir bajando, así que, o somos más competitivos, o nos quedamos sin trabajo. Cuando la gente se encuentra ante esa perspectiva se puede hablar de otras cosas como ausentismo o capacitación. La gente ve que hay un objetivo en común: mantener la fábrica abierta", aseguró.

Por último, el titular de San Miguel, Gonzalo Tanoira, dijo que si bien no quería caer en el lugar común de decir que el tipo de cambio tiene que ser más competitivo, "en la Argentina se le paga tres veces más a los cosecheros que en África". De acuerdo con esto, dijo que hay que salir al exterior. "La Argentina puede competir. Es una falacia que nos tienen que poner barreras comerciales", afirmó. LA NACIÓN / GDA