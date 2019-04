Asistencia a la Caja Policial por US$ 210 millones para pagar pasividades

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Para hacer frente al déficit en sus cuentas, la Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial del Ministerio del Interior (denominada Caja Policial) recibió una asistencia financiera de $ 7.175,9 millones -unos US$ 209,7 millones tomando la última cotización- del Poder Ejecutivo, según una resolución de principios de mes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La Caja Policial realizó previamente una “gestión solicitando asistencia financiera para el pago de pasividades a su cargo correspondientes al ejercicio 2019”, y la resolución señala que el pedido se realizó “en base a datos reales de 2018 y otras estimaciones de ajustes para pasividades y sueldos”.



La suma a transferir a la Caja Policial fue “sugerida” por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y avalada por la Asesoría Macroeconómica del MEF.



Según datos revelados hace unas semanas por la consultora CPA Ferrere, en 2017 la Caja Policial recibió una asistencia equivalente a 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB) -unos US$ 232 millones- y al menos desde 2006 requiere fondos del Estado. Además, ese año pagó un 4% del total de pasividades, lo que equivale a casi 35.000, y según información de la Encuesta Continua de Hogares la jubilación promedio fue $ 30.944.



Al igual que la Caja Bancaria, la Policial sufrió una reforma hace una década, que elevó de 30 a 35 los años de actividad para el retiro y de 55 a 60 la edad mínima para jubilarse.



La otra caja paraestatal que ha estado en el debate últimamente es la de pensiones militares. La reforma fue analizada durante un buen tiempo en el Parlamento y se terminó aprobando el año pasado, pero no tendrá efectos inmediatos en la asistencia del Estado, ya que no hubo acuerdo en el Frente Amplio para incluir un impuesto a las pasividades más altas (como querían varios sectores).



En abril el Poder Ejecutivo transfirió US$ 449,9 millones a la Caja Militar para pagar las pasividades de 2019. Según CPA en 2017 esa asistencia llegó hasta el 1% del PIB.