Astori: baja del déficit viene con "lentitud" porque "no es fácil reducir el gasto público"

El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, expuso esta mañana en el foro ante empresarios de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE) y enfrentó las críticas que le hacen al gobierno sobre la pérdida de competitividad y el elevado gasto público.



"No tenemos miedo de hablar del tema" competitividad porque hay nueva institucionalidad como el Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad, que "no existía hasta el momento", dijo Astori en respuesta a las críticas de empresarios y productores.

Precisamente minutos antes el presidente de ACDE, Fernando Rachetti había abierto el foro planteando: "No tengamos miedo en hablar de competitividad y rentabilidad" porque son necesarias para la inversión y el empleo; "necesitamos un marco seguro para tener empresas rentables".



Rachetti dijo al iniciar el encuentro que preocupa "el desfasaje" entre crecimiento económico y la generación de empleo. "Si nos encandilamos con la cifra del PIB nos estaremos haciendo trampas al solitario", afirmó.



Astori a su turno afirmó que "tanto las exportaciones como el consumo privado han jugado un papel muy importante en la recuperación del crecimiento desde junio de 2016 y "cuando se habla y discute de competitividad" hay que "tener en cuenta que exportaciones crecen a un ritmo importante".



El ministro de Economía, lamentó la falta de acuerdos comerciales y planteó: "Uruguay ha tenido una diversificación similar de exportaciones" a la de Chile, pero sin el acceso preferencial a mayoría de destinos. "Lamentablemente", Uruguay tiene solo 31% de las exportaciones bajo algún acuerdo comercial, dijo Astori quien añadió: "Tenemos esta dificultad" que hay que cambiar, con "acceso preferencial" a mercados como "tienen nuestros competidores".



No obstante esto, el ministro de Economía planteó que entre 2011 y 2017, "Uruguay ha crecido 21%, el Brasil apenas 2% y la Argentina un 5%". Esta "diferenciación tiene resultados importantes", en exportaciones e inversiones, así "como es producto de la diferenciación la valoración de la solidez financiera", afirmó.

"Consumo también crece en forma relevante" como las exportaciones, "pero no podemos decir lo mismo de la inversión" y es lo que "tenemos que atender", dijo Astori. Pero enseguida matizó: ahora, "los planteos relativamente dramáticos acerca de estos aspectos, ignoran olímpicamente cómo nos ven de afuera".



Astori recurrió a los rankings internacionales y dijo: "Tenemos que mejorar el clima de inversiones, pero no podemos ignorar el punto de partida. Uruguay es 2° en clima económico en América Latina" en el ranking que realiza la Fundación Getulio Vargas de Bradil y el instituto alemán IFO.



El gobierno anunció un paquete para incentivar la inversión y el empleo la semana pasada. Hoy El País informó la opinión de analistas y empresarios al respecto y si bien sostienen que van en dirección correcta, afirman que "no moverán la aguja".



Astori se refirió al artículo hoy en el foro de ACDE y dijo: "He leído en el día de hoy a analistas que dicen que estas medidas no van a mover la aguja" y "creo que ya están moviendo la aguja" en referencia a proyectos por US$ 1.900 millones.



El ministro de Economía afirmó que el "rumbo" de la política económica es el de "crecimiento inclusivo, apertura y diversificación y la apuesta a la calidad". "Trabajar más que nunca para que Uruguay siga creciendo" y a un ritmo mayor, acotó.

Antes de terminar su presentación Astori se refirió al déficit fiscal y los reclamos de baja del gasto público: "El ancla del orden macroeconómico es la política fiscal" y es la "principal vulnerabilidad", pero la reducción del déficit fiscal viene con "lentitud" porque "no es fácil reducir el gasto público en Uruguay. Hay mucho gasto endógeno", afirmó Astori.



Capitales "coquetean" con Uruguay

El presidente del Banco Central, Mario Bergara, expuso luego de Astori y afirmó que "tener una montaña rusa en el mundo desafía la estabilidad macroeconómica de países pequeños". Bergara planteó que hoy la situación mundial es "de mucha volatilidad e incertidumbre" lo que hace que los flujos de capitales internacionales "ahora vuelvan a coquetear con nosotros".



"En materia de estabilidad de precios estamos haciendo nuestra tarea", dijo el presidente del BCU, quien espera "inflación razonable" para el futuro cercano.



Además dijo que el hecho de que la política monetaria sea flexible, "no quiere decir que haya dejado de ser prudente, responsable y contractiva". Sostuvo que todos los indicadores del sistema bancario "transmiten serenidad, tranquilidad".



Respecto al dólar, señaló que el mismo en Uruguay "acompaña" el movimiento del billete verde en el mundo.



Para el presidente del BCU, los cambios de portafolios de inversores institucionales tienen un "impacto" sustancial en el tipo de cambio. En el "mercadito" cambiario local, dijo, son como un "elefante en un bazar".



Sobre la competitividad, Bergara dijo que "no nos paramos desde el dramatismo porque no creemos que haya una situación dramática".



También habló sobre la intervención del BCU para lograr la "estabilidad" del tipo de cambio. "Tenemos que acompañar las tendencias" del dólar en el mundo, expresó. Y en relación a la propuesta de un dólar libre, dijo: "Les aseguro que ustedes no quieren tanta libertad". En el último año, agregó, el BCU absorbió "más de US$ 4.000 millones".



Bergara culminó su discurso asegurando que "no se nos mueve ni un pelo en decir que nadie ha hecho más que el BCU por evitar el desalineamiento cambiario en el país".

El campo y la contribución rural.

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, habló de los autoconvocados, así como de las intendencias y el tema de la contribución rural.



García aclaró que "en estas reuniones que hemos tenido con el campo, coincidimos en que hay que acercar y no alejar la visión entre campo y ciudad".



Sobre los gobiernos departamentales, dijo que las "transferencias del gobierno nacional a gobiernos departamentales constituyen la séptima prioridad presupuestal" y son unos US$ 540 millones.



"El proyecto para reducir Contribución Inmobiliaria Rural a productores de menos de 1.000 hectáreas tiene un impacto máximo de $ 259 millones (para el total de las intendencias), cuando la recaudación por patentes fue $ 2.000 millones superior", agregó.

TLC, déficit fiscal y otras preguntas.

Cuando llegó el momento de las preguntas, se consultó al ministro Astori cuál era la opinión sobre los Tratados de Libre Comercio (TLC) a pesar de la resistencia interna del FA. También se preguntó si son una expresión de deseo los acuerdos comerciales teniendo en cuenta que el FA lleva 13 años con mayorías parlamentarias.



Astori respondió que "el gobierno uruguayo comparte totalmente la necesidad de seguir avanzando" en lograr acceso preferencial a mercados y que el "Mercosur sigue siendo imprescindible para Uruguay. No concibo a Uruguay desintegrado de sus vecinos".



"Hay que seguir trabajando con la esperanza de que Argentina y Brasil tienen una actitud más abiertas que en el pasado", dijo el jerarca.



"No quiero negarlas ni ignorarlas" a las diferencias sobre inserción externa en la interna del FA, "pero en el Poder Ejecutivo concordamos en seguir trabajando en buscar acuerdos comerciales", agregó.



Luego, el presidente del BCU fue consultado acerca de si el financiamiento del déficit fiscal de US$ 2.000 millones no lleva al atraso cambiario: "Quizás tengamos un poquito más de debilidad en las cuentas públicas y la competitividad, pero sin dramatismos", respondió. Y añadió que el gobierno "ha planteado con toda claridad la necesidad de adecuar las cifras fiscales. Somos conscientes que esto no puede durar toda la vida".



Dijo además que "el déficit fiscal así en un modelito tiene efecto en la capacidad competitiva. Pero también si no se gasta (en infraestructura, en educación, salud) eso puede afectar de manera contraria a la competitividad".