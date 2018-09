Astori ahora sostiene que "la carga tributaria que tiene la población uruguaya es razonable"

El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, matizó este fin de semana sus declaraciones sobre la presión impositiva que tienen los uruguayos respecto de las que había hecho meses atrás.

Entrevistado por el programa Informe Nacional de Radio Uruguay Astori sostuvo que "la carga tributaria que tiene la población uruguaya, sobre todo teniendo en cuenta la comparación internacional, es una carga razonable, una carga que puede ser absorbida por un dinamismo importante en el nivel de actividad".

En mayo, al salir de un Consejo de Ministros, Astori había enfatizado que la carga impositiva había llegado a un "límite" que no convenía sobrepasar. “El gobierno tiene decidido no incrementar la carga tributaria sobre la población. Eso sería negativo para el país porque hemos llegado a un límite que no resulta conveniente en absoluto sobrepasar”. Las declaraciones en ese entonces se daban previo a la discusión por la Rendición de Cuentas en la cual varios sectores del Frente Amplio exigían modificaciones para conseguir fondos para políticas sociales y educación.



Argentina y el impacto

Astori también fue consultado en la entrevista sobre el impacto que puede recibir Uruguay de la situación económica de Argentina, y sostuvo que el gobierno uruguayo "ha practicado una política cambiaria absolutamente adecuada, sobre todo por parte del Banco Central, que es acompañar la devaluación de las monedas nacionales o la depreciación del dólar de acuerdo con las tendencias internacionales, corrigiendo los desajustes o las volatilidades que se puedan producir". En este sentido, recordó que "hace no tanto, el dólar estaba planchado a un nivel muy bajo" y que "la tendencia actual es mantener una trayectoria ascendente pero suave, sin desajustes importantes". "Después, vamos a seguir paso a paso", comentó.

Sobre la situación de los emprendimientos en el país, Astori reconoció que "es verdad que algunos negocios han tenido problemas últimamente, pero también hay otros que no han tenido problemas y que tienen resultados positivos importantes".

Elecciones 2019

Consultado sobre si será candidato a la presidencia, dijo que aún no ha tomado una decisión y que lo hará "junto a mis compañeros" dentro de "pocas semanas".



Sobre una posible candidatura de José Mujica, Astori sostuvo que "no lo descartaría".



Astori estuvo el fin de semana en Tacuarembó para dar una charla en local central del Frente Amplio en ese departamento.