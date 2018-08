Astori dijo que el crecimiento de la economía se desaceleró en el segundo trimestre

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Danilo Astori, dijo que el crecimiento de la economía se habría desacelerado en el segundo trimestre del año respecto del primero, dato que recién dará a conocer el Banco Central en setiembre.

Astori, entrevistado por el programa Puntos de Vista de radio Uruguay, dijo que “Uruguay seguramente va a estar creciendo este segundo trimestre, pero menos que en el primero”.

En el primer trimestre del año el Producto Interno Bruto (PIB) se expandió 2,2% frente al mismo período del año pasado. A su vez, comparado con el último trimestre de 2017, el PIB creció 1,1%.

El Banco Central ya había admitido días atrás a través de su Informe de Política Monetaria que la economía uruguaya se enfrió en el período abril-junio. Allí el BCU afirmó que "la evolución reciente de los indicadores parciales de actividad sugiere que la economía habría desacelerado su ritmo de crecimiento en el segundo trimestre".

Pese a la desaceleración del crecimiento, Astori dijo que confía en que el año cierre con un déficit fiscal de 2,5% del PIB como se ha establecido como meta. “Confiamos en que se verifique en la práctica ese número”, remarcó. Dijo que hay indicios en ese sentido en relación a “lo que ha venido generando el conjunto de nuevos estímulos a la inversión que ha puesto en práctica el MEF desde hace ya algunos meses”.

El ministro sostuvo que en materia de opiniones sobre temas fiscales, “hay mucho análisis teñido de campaña electoral, de partidismo, de actitud partidaria que a veces incluso incurre en contradicciones muy importantes, porque por un lado se reclama cuidado con el gasto y por otro se propone un gasto que no se sabe cómo se va a financiar”.



“No hablo por las organizaciones empresariales porque no me corresponde, tampoco por las organizaciones de trabajadores, integro un gobierno que pretender ser independiente y respeto las opiniones y acciones de las organizaciones sociales”, aclaró.



E insistió con el “análisis teñido” que tiene el fin de “tener incidencia” en la campaña y en el que “a veces se hacen razonamientos y propuestas que son contradictoras con la postura (de reducción del gasto) que se dice sostener”.



“Hay análisis muy sesgados” que “pierden objetividad y al mismo tiempo le hacen daño al país”, aseguró.

Astori también fue consultado por una publicación que hoy jueves realiza el semanario Búsqueda, en la que la asesora en materia económica del precandidato blanco Luis Lacalle Pou, Azucena Arbeleche, opinó que el próximo gobierno podría llegar a "heredar" la pérdida del grado inversor.



“Discrepo con ese análisis”, dijo el titular del MEF. Y agregó: “Estoy seguro que Uruguay va a lograr mantener su compromiso y hacer aún más sostenible la relación entre deuda y producto, porque obviamente el resultado fiscal negativo se soluciona o se encara emitiendo deuda. El déficit fiscal significa deuda”, explicó.

“No veo bien que sectores se reiteren de negociación"

En relación a la negociación salarial, el ministro habló de lo sucedido la semana pasada, cuando las gremiales rurales más representativas se retiraron de los Consejos de Salarios.



“No veo bien que haya sectores que se reiteren de la negociación salarial. No se genera un efecto positivo para el país”, opinó. Así como también, destacó que tampoco ve “bien actitudes de inflexibilidad de parte del sector laboral”, opinó.



El jerarca habló del sector lácteo y particularmente de la situación que atraviesa Conaprole, donde el conflicto entre trabajadores y la empresa sigue lejos de solucionarse y no llegan a un acuerdo por la firma de una cláusula de paz: “La inflexibilidad que los trabajadores ha mostrado no contribuye a defender lo que ellos mismos deberían defender, que es el empleo”.