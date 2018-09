Astori dijo que Uruguay “no permanece distraído” a dificultades de Brasil y Argentina

En la mañana de este lunes, luego de realizado el Consejo de Ministros, el titular de Economía y Finanzas, Danilo Astori, habló en conferencia de prensa y señaló que la competitividad debe mejorar con innovación, eficiencia y productividad y no por tipo de cambio alto y salarios bajos.



El ministro dijo que el gobierno se concentra en factores profundos y estructurales en relación con la competitividad, porque “eso es lo que realmente mejora al país”.



Astori sostuvo además que “no es bueno modificar metas económicas en medio de la turbulencia regional” y que lo que se debe analizar es lo que ocurre, así como las proyecciones y previsiones.

RELACIONADAS Uruguay negocia con Brasil cambios en free shops de frontera By Rosana Decima Uruguay negocia con Brasil cambios en free shops de frontera Uruguay negocia con Brasil cambios en free shops de frontera Astori ahora sostiene que "la carga tributaria que tiene la población uruguaya es razonable" By Bruno Scelza Astori ahora sostiene que "la carga tributaria que tiene la población uruguaya es razonable" Astori ahora sostiene que "la carga tributaria que tiene la población uruguaya es razonable"

“Desde el ministerio estudiamos permanentemente el tema, no tomamos decisión alguna acerca de previsiones que están en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas y no estimamos conveniente hacerlo en este momento”, sostuvo.



Y agregó: “Hay que dejar decantar algunos procesos para ver cómo siguen desarrollándose en Uruguay y el mundo”.



Para Astori, "en Uruguay, la economía es progresivamente abierta, con estrecha vinculación comercial, en inversiones, en transacciones de bienes y servicios con el exterior, porque una de las cosas que hizo nuestro país fue diversificar el mercado y sus orígenes de inversión”, abundó. Agregó que “hoy el país tiene más opciones que en el pasado en esa materia, más alternativas”.



En relación a las dificultades que afrontan Argentina y Brasil, Astori dijo que Uruguay “no permanece distraído”.



“Se trabaja con serenidad y tranquilidad, porque el país dispone de respaldo financiero muy sólido y fundamentos sanos, que permiten no tener apresuramiento, ansiedades o tomar medidas apuradas”, sostuvo el jerarca.