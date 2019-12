Astori: flexibilización de jubilaciones de 2008 "fue a contrapelo de lo que el sistema necesita"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Economía, Danilo Astori, encabezó este jueves la presentación del equipo económico en el “Foro ACDE” de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, un encuentro que se realiza al cierre de cada año.

En su presentación, titulada “Un Uruguay para todos”, repasó los logros y fortalezas de la economía, así como también los desafíos que quedan por delante.



Luego de la disertación de Astori, del presidente del Banco Central (BCU), Alberto Graña, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, hubo un espacio de preguntas. Consultado por la reforma de la seguridad social, el ministro de Economía expresó que “no se procesó por un cúmulo de factores” en este período y que deberá encararse al inicio del próximo.



“Voy a agregar un acento, no solo no se procesó sino que se agudizaron algunas de las cosas que debemos de transformar. No hace mucho tiempo y con el apoyo de todo el sistema política, en 2008, se profundizaron algunas características que hacen que el sistema de seguridad social necesite una transformación. (Esas reformas) fueron a contrapelo de la transformación que necesita la seguridad social”, expresó.



Ante la pregunta de si en su rol de ministro de Economía (cargo que ocupó desde 2005 hasta 2008, y luego desde 2015) no hizo esa advertencia, señaló que las medidas “la compartieron todos los partidos, no estaba en mi órbita resolverlo, era un tema parlamentario”.

La referencia de Astori es a una ley que flexibilizó distintos requisitos de acceso a la jubilación, en el entendido que las condiciones vigentes desde la reforma de 1996 (que creó el régimen mixto con las AFAP) eran difíciles de alcanzar para un buen sector de trabajadores.



Un trabajo del Centro de Estudios Fiscales (CEF) de fines de 2017, estimó que la ley permitió incrementar entre 31% y 40% el acceso a las pasividades -dependiendo el modelo utilizado, significa entre 58.306 y 73.637 altas más- y representó un gasto extra respecto al escenario anterior de entre 45% y 52% del gasto en seguridad social.



“Con lo que digo, no planteo que esas conquistas de la sociedad tengan un signo negativo. Lo que estoy planteando es que tenemos el enorme desafío y la enorme responsabilidad de hacerlo compatible con las restricciones fiscales que tiene el país, y no se pensó prioritariamente en eso cuando se tomaron esas decisiones (en 2008)”, indicó el ministro.



“El sistema de seguridad social uruguayo es admirado en el exterior, el problema es que ese objeto de admiración hay que cuidarlo y para eso hay que tomar medidas que impidan perderlo”, añadió y subrayó que la reforma debe ser “de todo el sistema (incluyendo las cajas paraestatales) no solo lo que está bajo el amparo del Estado”.