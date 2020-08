Las 10 deportistas mejor pagadas del mundo: nueve son tenistas y una sola juega al fútbol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Dentro de las 10 deportistas mujeres mejor pagados, la mayor parte son tenistas. En el ranking de Forbes, que se divulgó este lunes, nueve juegan al tenis profesional. El único otro deporte presente es el fútbol con Alex Morgan, que quedó en el último puesto.

En el primer puesto quedó Naomi Osaka. Se embolsó US 37,4 millones en el último año y tiene 22 años. La tenista profesional tenía doble nacionalidad: su padre es haitiano y su madre japonesa. Luego, "tomó la sabia decisión de representar a Japón antes de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020", explicó Forbes. La resolución "la convirtió en un producto aún más atractivo para los patrocinadores olímpicos".

Serena Williams se posicionó en el segundo lugar. La tenista de 38 años ganó US$ 36 millones en el último año.

El tercer lugar fue para Ashleigh Barty con US$ 13,1 millones. La tenista australiana de 24 años ganó el Abierto de Francia de 2019, "lo que generó lucrativas bonificaciones de los patrocinadores Fila y Head". Otras de las empresas que la respaldan son Rado, Jaguar, Vegemite, Banana Boat y Esmi.



Simona Halep de 28 años quedó en el cuarto lugar con US$ 1,9 millones. La rumana tuvo el segundo título de su carrera en Wimbledon en el 2019. Dentro de sus patrocinadores están "Nike, Wilson, Hublot y Avon, así como varias más en su Rumanía natal".



El quinto lugar fue para Bianca Andreescu que ganó US$ 8,9 millones. La tenista canadiense hizo historia como la primera de su nacionalidad, "hombre o mujer, en ganar un evento de Grand Slam cuando ganó el Abierto de Estados Unidos de 2019".



Garbine Muguruza (26 años) se embolsó US$ 6,6 millones, lo que la posicionó en sexto lugar. Luego, Elina Svitolina (25 años) ganó US$ 6,4 millones y quedó en el séptimo puesto.



El octavo lugar pertenece a Sofia Kenin, tenista rusa de 21 años. En 2019 ganó US$ 5,8 millones. Fila y Babolat son sus principales patrocinadores.



Angelique Kerber (32 años) ganó US$ 5,3 millones en el último año y quedó en el noveno lugar. La alemana que juega al tenis profesional tiene un acuerdos de patrocinio con Adidas, Yonex, Generali, Porsche, Lavazza y más.



En el último puesto aparece la única no tenista de la lista que tiene 31 años. Alex Morgan, una jugadora de fútbol estadounidense, tuvo ingresos por US$ 4,6 millones. "Morgan extendió su acuerdo con Nike después de la Copa del Mundo de 2019 con una cláusula que garantizaba el pago durante 18 meses incluso si no estaba jugando", dijo Forbes.