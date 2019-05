Auditoría de la Nación detecta varias fallas en control del gobierno a peajes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Auditoría Interna de la Nación (AIN) -un órgano del Ministerio de Economía- publicó su informe de actuaciones 2018 y entre otros organismos, evaluó “los controles implementados por la Dirección Nacional del Vialidad (DNV)” del Ministerio de Transporte y Obras Públicas “sobre la recaudación de peajes, en el período 1º de enero 2017 al 30 de junio de 2017, para la recaudación realizada por las tres empresas concesionarias”.

La AIN recordó que la “recaudación de peajes tiene dos modalidades: efectivo y telepeaje (TAG). Esta segunda puede ser: prepago, que se abona en las redes de cobranza o en los peajes, o pospago, que se realiza por intermedio de los emisores de tarjetas de crédito”.



Señaló que “el 25 de enero de 2017, los concesionarios firmaron un contrato de Clearing de Telepeaje con aprobación del MTOP para que los usuarios puedan circular por todos los puestos de peaje utilizando un mismo TAG, independientemente de la concesión a que corresponda”.



Agregó que “la supervisión del MTOP está prevista en los contratos de concesión que establecen la conformación de un Órgano de Control para cada uno de los contratos, estableciendo entre otros el control de la recaudación”.



Sin embargo, la AIN detectó que “las debilidades” de esos órganos de control “en cuanto a su integración, asignación de responsabilidades y definición de actividades de control, no permiten asegurar que se cumpla con el fin para el cual fueron creados”, afirmó el documento.



Además, “no se realiza por parte del MTOP un seguimiento de los aspectos claves de los sistemas informáticos empleados para el cobro y control de peaje, principalmente en lo relacionado a la seguridad; funcionamiento de las aplicaciones; tráfico de datos; y aspectos relacionados al control interno”, añadió.

Y por si fuera poco “el MTOP considera como válida la información sobre recaudación que reporta el sistema sin realizar cálculos que validen la información proporcionada”, expresó la AIN.



Por otro lado, hay “ausencia de controles sobre documentación de los concesionarios (estados de cuenta bancarios y estados contables) que permitan validar que la recaudación informada se corresponda con lo depositado en tiempo y forma” y “se detectaron debilidades de control sobre los vehículos bonificados y exonerados”, indicó el documento.



“No se evidenció que se realicen controles por parte del ministerio, a excepción de una de las concesionarias, consistiendo el mismo en muestras asignadas en forma aleatoria por el propio sistema no teniendo el MTOP incidencia en la selección. Asimismo no fue posible por este equipo auditor verificar la calidad de la información contenida en la base de datos de las concesionarias por no tener el MTOP acceso a la misma”, agregó.



Por esto, la AIN concluyó que “los controles llevados a cabo por el MTOP no son suficientes para garantizar que la recaudación declarada sea íntegra, exacta y confiable y que la misma se corresponda con la percibida y con el tránsito real en cada puesto de peaje en relación a cantidad, categoría, exonerados y bonificado”.



La AIN le hizo recomendaciones al ministerio. Entre ellas está que se establezcan “formalmente las funciones necesarias que deben cumplir los integrantes del órgano de control, con clara definición de las tareas y objetivos concretos de las mismas, que aseguren el cumplimiento de sus cometidos”, así como “diseñar e implementar actividades de control de la recaudación de peaje en base a una evaluación formal de riesgos”. Sugirió “realizar una auditoría externa integral de los sistemas de cobro y control de peajes utilizado por los tres concesionarios”.