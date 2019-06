El auge del fútbol femenino aumenta los temores por partidos arreglados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Copa Mundial de Fútbol Femenino está creciendo en todos los aspectos.



En la actual edición del torneo participan veinticuatro equipos en partidos para los que se han multiplicado la cobertura mediática y la audiencia, además de que los patrocinadores están allanando camino para asociarse con el evento.



El campeonato también ha despertado el interés de los apostadores del mundo.



Los partidos del torneo están generando millones de dólares en apuestas, una señal de la creciente popularidad de este Mundial, pero también de uno de los riesgos a futuro para la rama femenina de este deporte. Hay temores de que quienes pagan para amañar partidos, que han estado activos durante mucho tiempo en el fútbol profesional varonil, están mirando hacia las jugadoras del fútbol. Por ejemplo, el año pasado, un grupo de individuos fue acusado por intentar amañar partidos en la primera división española femenil, y las autoridades del fútbol belga reportaron que algunas personas habían tenido acercamientos con tres jugadoras de la selección nacional femenil Sub-16 con la intención de amañar un partido a cambio de US$ 50.000 para cada una. Ese intento, así como otros, no tuvo éxito.



Sin embargo, la FIFA no se está arriesgando en Francia 2019. El órgano rector del fútbol asegura que su programa para contrarrestar los intentos de manipulación de partidos en el torneo son los más minuciosos que han realizado para el evento hasta la fecha.



“Es la primera vez que hemos podido reunir a tantas partes interesadas en la misma mesa”, dijo en una entrevista telefónica Vincent Ven, el director de Integridad de la FIFA, la cual está trabajando con la Interpol, la policía francesa, procuradores nacionales especializados en crímenes financieros y la autoridad reguladora de apuestas en Francia. El evento incluso ha llevado al FBI al país galo para discutir estrategias en respuesta a la manipulación de partidos.



La FIFA contrató los servicios de Sportradar, un proveedor de datos de apuestas que monitorea los patrones sospechosos en las apuestas y también estableció un centro de monitoreo en París para la duración del torneo, que termina el 7 de julio.



Ahora que el campeonato está en la fase final de grupos y se mueve hacia los octavos es cuando las autoridades probablemente estén en el punto más alto de alerta. Debido a que algunos equipos ya están eliminados y no participarán en las rondas finales, aumentan los factores de riesgo. Un grupo de trabajo ha estado haciendo modelos de predicción para el torneo durante meses y la FIFA dijo que ha considerado todos estos factores.



Ven, quien lleva dos años en la FIFA, afirmó que dentro de las evaluaciones de riesgo creadas por su equipo se realizó una revisión de los antecedentes de las jugadoras y personas en el arbitraje. “Después identificamos algunos partidos que pudieran ser más riesgosos”, indicó Ven.



Entre estos juegos se encuentran los que tienen una mayor probabilidad de generar resultados disparejos o en los que participa un equipo que ya fue eliminado.



Es difícil encontrar estimados del tamaño del mercado de apuestas para el fútbol femenil, pero tan solo un mercado —el partido Camerún-Holanda de fase grupal que se jugó el 15 de junio— generó más de un millón de dólares en un sitio web de apuestas deportivas en el Reino Unido.



Mientras más crezca el negocio de las apuestas, más atractivo podría volverse para quienes los amañan.



Eventos como la Copa del Mundo ayudan a elevar el perfil de las futbolistas, pero no hacen mucho por solucionar la falta crónica de apoyo financiero que enfrentan estas atletas en muchos países. Esto podría volverlas un blanco atractivo para quienes amañan partidos, que suelen tener en la mira a jugadores de ligas o equipos varoniles de divisiones menores, en vez de los que participan en las ligas con el perfil más alto en el deporte, donde los jugadores obtienen salarios multimillonarios.



Ven señaló que, a pesar de que no hay ningún indicio de que el fútbol femenil haya sido un blanco significativo hasta el momento, las condiciones laborales de las futbolistas en general las vuelve más “vulnerables que Cristiano Ronaldo o Lionel Messi”.



En Francia, donde la industria de las apuestas está muy regulada, casi no hay ejemplos de intentos de manipulación en eventos deportivos femeninos. El año pasado, Arjel, el órgano francés responsable de la industria de las apuestas en línea, recibió una sola alerta relacionada con una atleta, la cual se activó después de que la misma mujer, una jugadora de tenis de mesa, denunció el intento de acercamiento por parte de quienes amañan.



Charles Coppolani, el presidente de Arjel, sugirió que las futbolistas tienen un incentivo mayor —uno que se origina en una pasión por promover su deporte y silenciar a quienes dudan de ellas— que reduce la probabilidad de que acepten participar en la manipulación de partidos.



“Por supuesto, siempre habrá algún individuo que no lo hace de ese modo, pero en general es que ellas quieren demostrar algo”, afirmó Coppolani.



Sin embargo, la escala de la Copa del Mundo, sin mencionar el potencial de que la FIFA quede más manchada, ha provocado que nada se dé por sentado.



Representantes de las agencias responsables de proteger el juego se reunieron este mayo en París para preparar sus respuestas ante cuatro escenarios potenciales de manipulación de partidos en el torneo, entre ellas hay una en caso de que haya un cambio repentino en las probabilidades de victoria de algún equipo y otra para las acciones que se deben tomar si hubiera rumores en torno a alguna persona en arbitraje.



A todos los equipos también se les ha solicitado asignar a alguien para que sea vínculo con la FIFA en temas de integridad, a fin de que sea un punto de contacto en caso de alguna alerta. Las jugadoras también han sido informadas. Por ejemplo, la selección femenil de Estados Unidos recibió una presentación de media hora antes del torneo que tocó temas similares a los que vieron altos funcionarios de la FIFA.



La información consistía en una guía de posibles castigos (por lo general, una prohibición de por vida para ser parte del deporte) y los mecanismos para identificar un intento de amaño, pero también incluía una advertencia: “Si aceptan una vez, tal vez nadie lo sepa, pero terminarán en un círculo vicioso”.



En palabras de Ven: “Lo que les puede pasar a ti y a tu familia… es entrar en una zona muy oscura”.



En base a New York Times