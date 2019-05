Aumenta el comercio bilateral entre Uruguay y África

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El intercambio comercial entre Uruguay y África se continúa intensificando. Mientras que las exportaciones uruguayas hacia ese destino alcanzaron a US$ 226 millones, lo que implicó un crecimiento de 8% en el segundo semestre de 2018; las importaciones desde África totalizaron US$ 440 millones lo que implicó un crecimiento de 171% respecto al segundo semestre de 2017, según se desprende del informe semestral elaborado por el Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Universidad Católica del Uruguay.

En lo que respecta al comercio bilateral entre ambos países, este presentó un saldo negativo para Uruguay de US$ 214 millones en el período comprendido entre julio y diciembre de 2018 y alcanzó a US$ 544 millones si se considera todo el año 2018.



“Los acentuados incrementos en las importaciones de combustibles (desde Nigeria y Angola) y abonos (desde Egipto) fueron el principal determinante de esta evolución que más que compensó el crecimiento de las exportaciones”, explica el informe.



El principal destino de las exportaciones uruguayas fue Argelia. Las colocaciones a este país alcanzaron a US$ 157,4 millones, lo que implicó una participación del 70% y un crecimiento del 58% en el segundo semestre de 2018.



Lo exportado hacia África se concentró sobre todo en bienes primarios y algunas manufacturas agroindustriales. Según señala el informe, el principal producto exportado fue lácteos, (registró ventas superiores a los US$ 160 millones); le siguen en importancia las colocaciones de pescados y de cereales.



En relación a las importaciones uruguayas, Nigeria fue el principal origen en el segundo semestre de 2018. Las adquisiciones desde dicho país superaron los US$ 228 millones, mostrando un incremento de 83%. El 99,3% de las compras desde Nigeria correspondieron a la partida 2709, aceites crudos de petróleo.