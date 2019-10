Aumentan las denuncias ante Defensa del Consumidor y el MEF subió multas a las empresas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Área de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) decidió aumentar el monto de las multas que aplica a las empresas que cometen diferentes tipos de infracciones en su relación con los clientes.

El monto mínimo aplicado para estas sanciones es de 20 Unidades Reajustables (UR) -$ 1.195,7 a valores de octubre- y el máximo es de 4.000 UR -unos $ 4.780.000-. Hasta el año pasado, según explicó a El País Álvaro Fuentes, encargado de esta dependencia del MEF, se solía aplicar a todas las empresas el monto mínimo, sin importar el tamaño del establecimiento.

Esto redundaba en “múltiples injusticias”, según indicó, ya que se le cobraba el mismo monto de sanción a un pequeño kiosco que a un gran establecimiento.



Es por ello que desde la oficina cambiaron el criterio utilizado y ahora se rigen por el principio de igualdad constitucional, para que “les duela a los dos de una forma similar”, dijo el funcionario del MEF. Al día de hoy, si bien aún están lejos de cobrar el monto máximo, las multas a establecimientos más grandes pasaron de 20 UR a 100 en algunos casos, a 140 e incluso hasta 200 UR en otros.



“Los resultados se van a ver reflejados en la recaudación total al final de este año”, señaló Fuentes y explicó que aún no se visualizan en las cifras disponibles hasta el momento dado que hay muchas multas que han sido recurridas por las empresas.



Esa es, según Fuentes, una de las consecuencias de haber realizado el cambio en el monto de las multas, ya que antes las empresas que eran sancionadas no solían recurrir la resolución dado que el monto era más bajo. “Ahora es más común que las recurran pero el MEF las confirma en general”, manifestó.

Denuncias.

A partir de una solicitud de acceso a la información realizada por El País al Área de Defensa del Consumidor, se observó que en el período comprendido entre enero y septiembre de 2019 aumentó la cantidad de empresas denunciadas respecto al mismo lapso del año anterior.



El incremento fue de un 52% ya que el año pasado la dependencia del MEF recibió un total de 340 denuncias, mientras que en el mismo período del presente año esa cifra ascendió a 518.



Sin embargo, de acuerdo a lo dicho por Fuentes, la cantidad de empresas que terminan siendo sancionadas es una cifra que se mantiene “relativamente estable”.

Ministerio de Economía y Finanzas. Foto: F. Ponzetto

En el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de mayo de este año, el Área de Defensa del Consumidor sancionó a un total de 46 empresas, de las cuales 30 recibieron una sanción de apercibimiento (advertencia de una infracción) y las restantes 16 fueron multadas.



El total recaudado por multas en este período fue de 355 UR, lo que significan $ 424.225 a valores actuales..



Si se analiza la cantidad de empresas sancionadas entre el 1 de diciembre de 2017 y el 31 de noviembre del año pasado, se concluye que el área del MEF sancionó a un total de 203 firmas, de las cuales 99 recibieron apercibimientos y 104 fueron multadas.



Aún resta conocer los datos de los seis meses comprendidos entre junio y noviembre de este año, pero según Fuentes “no se esperan cambios significativos” en la cantidad de empresas sancionadas.



Si se analizan los rubros que más denuncias recibieron en el período comprendido entre enero y septiembre del 2019, quedan al tope los casos relacionados a beneficios tributarios al consumidor con un total de 364 denuncias, seguido de servicios por lo hubo 152 denuncias, y en tercer lugar los productos con un total de 110 denuncias.

Infracciones.

El incumplimiento más frecuente por parte de las empresas tiene que ver con la falta de precios exhibidos en góndolas y/o vidrieras, seguido de infracciones en ofertas y publicidad engañosa. La tercera infracción más frecuente está relacionada al incumplimiento de diferentes aspectos de la ley de inclusión financiera.



Fuentes señaló que no hay ningún rubro en particular que suela cometer más un tipo determinado de infracción que otra. “No tenemos ningún sector dramático en infracciones a la ley”, expresó.



Entre las infracciones comprendidas dentro del incumplimiento a la ley de inclusión financiera, Fuentes detalló que a lo largo de las distintas modificaciones que ha tenido la normativa “se han registrado diferentes tipos de incumplimientos”.



Cuando recién entró en vigencia la ley, las principales infracciones cometidas tenían que ver con el cobro de un monto mínimo por parte del comercio para que el consumidor pudiera pagar con tarjeta de débito, algo que la ley prohibe.



“Al principio hubo muchas denuncias por ese tema y cuando se iba a inspeccionar el establecimiento eso ya no se estaba haciendo, porque supieron que la ley no lo permitía. Pero era la sanción más frecuente al inicio”, dijo el funcionario del MEF.



Algo similar ocurrió con aquellos comercios que no descontaban los puntos de IVA a los consumidores, así como también era frecuente la infracción de estimular el pago en efectivo a partir de descuentos en los precios al contado.