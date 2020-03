El aumento de las compras con tarjeta de débito no para: 33% más en 2019

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el 201 9 se continuó acentuando la tendencia de crecimiento del uso de las tarjetas de débito en Uruguay. Tras el hito que significó en el segundo semestre de 2018 que las operaciones con débito hayan superado a las de crédito, durante el año pasado se experimentó un aumento de 33% en el uso del plástico asociado a una cuenta bancaria.

En efecto, según los datos del Reporte del Sistema de Pagos Minoristas que difundió el Banco Central (BCU), hubo en el año 210.113.694 operaciones con débito -contabilizando los pagos en moneda local y dólares con plásticos locales y extranjeros, así como también los hechos en el exterior con tarjetas de Uruguay.



Esto significa que en total los uruguayos pasaron el plástico por el POS unos 52 millones de veces más que en 2018.



El monto total de pagos realizados con débito se ubicó en US$ 6.346 millones. La cifra es 16% más que la del año anterior, cuando se habían hecho pagos por US$ 5.464 millones.



Si comparamos las compras con débito con tarjetas locales de 2019 y de 2010 -último dato disponible en histórico del BCU; en aquel año hubo 815.582 ‬operaciones con plásticos de este tipo-, el uso se multiplicó casi 250 veces.

Al cierre de 2019 había 2.832.734 tarjetas de débito emitidas en Uruguay, con una leve caída respecto al año anterior. Para completar el abanico, a ese número deben sumarse 3.657.755 tarjetas de crédito y 1.834.056 de instrumentos de dinero electrónico -como por ejemplo las tarjetas prepagas que ofrecen RedPagos o Abitab, entre otras opciones.



En el caso del crédito, tanto el número de operaciones como los montos vienen creciendo en los últimos años, pero a menor ritmo que el débito. En el 2019 hubo 169.641.195 operaciones con estos plásticos, cantidad 10,7% superior al año previo -casi 16,5 millones de transacciones más.



El monto abonado con tarjetas de crédito el año pasado ascendió a US$ 5.925 millones, un valor inferior en US$ 176 millones al registro total del año previo (US$ 6.101 millones).

Mientras que con dinero electrónico los uruguayos realizaron 45.339.169 pagos, con un crecimiento en el uso del 34,5% respecto al 2018 -esto son 11.622.559 operaciones más.



El monto abonado bajo esta modalidad de pago llegó a US$ 1.901 millones, un 17,8% más que el año anterior -es decir US$ 287 millones más.



El reporte del BCU del segundo semestre de 2019, indicó: “Si se procede al análisis global de las cifras para el mercado de tarjetas, puede observarse un aumento generalizado del 12% en la cantidad de operaciones si se la compara con el primer semestre de 2019. Estas cifras consolidan la tendencia alcista observada en períodos previos. Particularmente, la brecha existente entre el volumen operativo procesado con instrumentos de crédito y débito continúa acrecentándose en favor de estos últimos, ubicando a este instrumento como el más utilizado por los agentes”.

Transferencias y cheques.

El informe también destacó que hay “una mayor inclinación de los agentes por la utilización de transferencias electrónicas en detrimento de las operaciones con cheques, su sustituto natural”. Al cierre de 2019 se alcanzó “el noveno semestre consecutivo de descenso en la operativa de cheques procesados”, con una baja de 12% interanual en el segundo semestre del año pasado y de 2% frente al semestre previo.



El ratio transferencia/cheque alcanzó el nivel de 5,2 en el segundo semestre del año, es decir que por cada cheque emitido se han hecho en promedio algo más de 5 transferencias.