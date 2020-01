Aumentó demanda de barbijos por coronavirus y la caja vale casi US$ 200 en Emiratos Árabes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La demanda de los barbijos se han disparado en Emiratos Árabes Unido (EAU) con precios de casi US$ 200 por una caja en el sitio de Internet Amazon, pese a los intentos de las autoridades de que se mantenga la normalidad tras los primeros casos del coronavirus.

Las autoridades emiratíes han lanzado todo tipo de mensajes para evitar que el anuncio este jueves de los primeros cuatro casos del coronavirus en una familia china que llegó a Emiratos den paso a una reacción excesiva por parte de la población. Pero los precios están subiendo y los barbijos se venden como pan caliente.

"Se nos han acabado las máscaras y estamos tratando de reponerlas en 48 horas", dijo el jueves a Efe un empleado de una farmacia de Dubái.



El Departamento de Economía de Dubái (DED) pidió en Twitter a los ciudadanos que denuncien si encuentran barbijos por encima del precio habitual y anunció que ha obligado a una farmacia a vender este tipo de artículos de acuerdo con su valor original.



Protección al Consumidor de Dubái, un organismo también oficial, señaló que el DED ha dado instrucciones a las farmacias y a los negocios de venta de suministros médicos de que no incrementen sus precios.



Sin embargo eso no ha evitado que hoy en sitios como Amazon se puedan ver anuncios de proveedores emiratíes ofreciendo una caja de mascarillas por 658,99 dirhams, unos US$ 180.



Emiratos es el único país árabe que ha reportado casos del coronavirus. El Ministerio de Salud emiratí confirmó ayer el diagnóstico de cuatro miembros de una familia china que llegó de la ciudad de Wuhan, origen de esta epidemia.



El ministerio aseguró que todos los integrantes de la familia están "estables" y que "la situación fue controlada tras seguir las medidas de precaución más necesarias para tratar a los casos de infectados".



El aeropuerto de Dubái, el tercero del mundo en volumen anual de tráfico de pasajeros, estableció un sistema de revisión sanitaria de los pasajeros provenientes de vuelos directos desde China.



Durante 2019 ese aeródromo recibió un total de 3,7 millones de visitantes chinos, un 5% más que el año anterior, y por él pasan cada semana 90 vuelos procedentes de China.



El número de fallecidos por el coronavirus causante de la neumonía de Wuhan ya se eleva a 170 en China, y el de casos confirmados a 7.700, según la Comisión Nacional de Sanidad china.